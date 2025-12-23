輕放狼醫 前部長：醫師公會缺道德勇氣
多名醫師於執行醫療時涉及「業務性騷擾」、性侵害，遭檢方起訴後，卻持續執業，危及病人權益，外界批評聲浪四起。依規定，各縣市衛生局、醫師公會均可處理及移送不良醫師懲戒事件，但後者經手案例少之又少，且常輕輕放下，不願得罪自己人，衛福部前部長薛瑞元坦言「國內公會還沒有這種道德勇氣」。
立委王正旭辦公室昨舉辦「醫師涉及嚴重違規之懲戒及預警公告機制」公聽會，長庚大學醫務管理學系副教授林欣柔指出，醫療院所性平案件頻傳，讓病人安全陷入重大風險，而醫師公會移送懲戒的「專業自律」不足，行政管制的介入措施效力不彰，無法在短時間內介入，降低風險，才導致外界詬病。
台大婦產科醫師涉嫌性騷、性侵病患及同僚，監察院決議彈劾，林欣柔說，此案凸顯醫院專業自律功能不足，主張「現有法律並未要求性平案於院內調查後即移送懲戒」，建議強化醫療機構及主管機關將性平案件移送懲戒的義務。
此外，現有醫師懲戒機制雖可要求醫師停業，但各縣市衛生局醫師懲戒委員會並無調查權利，常等到司法判決確定，才啟動懲戒，這讓具有再犯高風險醫師仍可持續執業。林欣柔建議，參考英國作法，由政府成立獨立監督委員會，接收家屬、主管機關申訴，著手調查，經法庭審理，確認犯行，立即給予停權或限制執業。
值得一提的是，依規定，各縣市衛生局、醫師公會均可處理及移送不良醫師懲戒案例，但醫師公會經手的移赴懲戒案例少之又少，不願得罪自己人，大都由地方衛生局移送。對此，醫事法律專家、衛福部前部長薛瑞元坦言「國內公會還沒有這種道德勇氣」，且懲戒時，往往輕輕放下。
醫師懲戒機制啟動過慢，無法及時介入阻止傷害。薛瑞元建議，衛福部著手修改「醫師法」，比照食安事件處理，納入「預防性下架措施」，權衡公眾利益與醫師個人權益，依個案涉犯情節來判斷，直接由主管機關禁止疑似涉案醫師進行特定醫療行為，讓醫師權利侵害最小化，且能達到預防效果。
衛福部醫事司副司長劉玉菁說，儘速讓涉案醫師停業，此暫時性措施為重要預防手段，但必須修法。至於薛前部長所提，在懲戒處分中新增不得從事特定醫療行為，實務管理上恐難以查核。
衛福部醫事司指出，這類案件嚴重傷害醫病關係，也恐導致醫事人員遭受汙名化，為強化醫師懲戒機制功能，衛福部於今年八月依「醫師法」第廿五條第四款規定發布函釋，舉例性別案件違反醫學倫理情境。至於醫師公會全聯會於九月修正醫師倫理規範，擴及醫師、學生與其他人員間關係，明定禁止騷擾等行為。
公聽會主持人、立委王正旭決議，請衛福部持續研議「醫師法」修法可行性，另針對涉案醫師公開資訊等現行機制明文入法的必要性，以及是否修法增訂暫時性處分的必要，於三個月內提出書面報告；至於如何強化醫師懲戒自律機制，也需在三個月內以書面回覆。
