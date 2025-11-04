輕珠寶課程 打造個人風格飾品

社會處日前於基隆市總工會舉辦的「金屬線輕珠寶製作體驗課程」，吸引愛好手作市民參加。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆市政府社會處日前於基隆市總工會舉辦的「金屬線輕珠寶製作體驗課程」，活動吸引許多市民踴躍參加，透過簡單的技巧，學員製作出獨一無二且富有個人風格的珠寶飾品。

講師分享金屬線輕珠寶製作技巧，學員手腦併用、體驗學習。（巿府提供）

社會處處長楊玉欣表示，手作工藝品創作成為一種理想就業選擇，不僅能夠提供一種創造性表達的管道，還能實現經濟自主與社會再融入，此次課程不僅提供材料與工具，更注重創意發揮與作品的獨特性，學員學習如何應用金屬線編織技巧與設計，使每位學員都能找到表達自我風格的方式。

學員表示，金屬線輕珠寶製作體驗課程協助找到了新的工作方向，不僅能表達自我的創意，透過課程，可互相分享作品與創意，成為激發靈感的良機。