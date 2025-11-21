輕生教師曾自傷 工會譴責政府用標籤卸責

▲新竹縣教育局處。（圖／翻攝自GoogleMap）

[NOWnews今日新聞] 新竹國中女老師輕生，新竹縣政府教育局證實這名教職員曾在校內有自傷行為，也曾因案接受調查。全國代理暨代課教師產業工會批評，政府在事實未查明前，即向媒體提供片面化、涉及個資的逝者情緒與工作評價資訊，嚴重違反逝者人格尊嚴與家屬隱私權。

新竹縣某國中女老師，20日上午在校內高處墜落，送醫搶救後宣告不治，經校方調查後發現，該名老師曾向縣府投訴遭職場霸凌，校方則回應已依相關制度提供必要協助與支持；新竹縣政府教育局日證實這名教職員曾在校內有自傷行為，也曾因案接受調查。

廣告 廣告

全國代理暨代課教師產業工會發稿譴責新竹縣政府，縣府以「情緒問題」、「個人狀況」等論述搶先定調，企圖模糊制度責任。這些不當與單方面的訊息，不僅對逝者造成二次傷害，也對其家屬帶來深刻打擊，更可能誤導社會輿論，造成對全體教育工作者的污名化與士氣挫折。

工會呼籲，「在教師自殺事件快速攀升的此刻，政府不應透過『情緒問題』『不適任』等標籤卸責，這是冷血且不當的行為。」115學年度開學至今，全台已發生三起教師輕生事件，顯示教育現場長期處於高壓與失衡狀態。

工會強調，「悲劇已發生，請不要再讓逝者承受第二次、第三次的傷害。」 真正需要檢討的是制度，包括：過量行政、過勞文化、缺乏支持機制、申訴保護不足，而不是在悲劇發生後，急於以逝者的情緒或評價作為卸責手段。呼籲中央與地方政府，以謙卑與反省的態度面對問題，補強教師心理支持與申訴保護制度，讓教育現場恢復安全、尊嚴與信任。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



更多 NOWnews 今日新聞 報導

梁云菲輕生未遂出院了！開直播淚崩嘆想被理解 公開未來計畫

新竹某國中女教師校內墜樓亡！曾向縣府投訴遭霸凌 教育局證實了

曾向新竹縣府投訴遭職場霸凌！國中女老師校內墜樓亡 校方發聲明