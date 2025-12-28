輕生？人為？女墜樓前與男友激烈衝突 家屬控男方殺人

高雄10樓墜樓懸案！監視器揭「20分鐘爭吵」男友竟為尋貓掌摑女友。（圖／女方律師提供）

高雄鼓山區一起女子墜樓意外，原本被警方以輕生結案，現已引發嚴重爭議。事發於11月20日上午，死者家屬公布屋內監視器畫面，揭露女子墜樓前與男友發生激烈爭吵，過程中男方不僅出言不遜，更有暴力推擠及掌摑行為。家屬強烈質疑女子並非輕生，而是遭男友所害，已依殺人、過失致死等罪名提起告訴，要求重新調查真相。

監視器畫面完整記錄了這起悲劇發生前的情況。影片中，男方多次對女子咆哮「趕快滾」，並憤怒地將桌上物品掃落。雙方爭執的核心竟然是一隻貓的去向，男子質問女子：「貓呢？」當女子回答不知道時，男方情緒更加激動。

隨著爭吵升級，男方不僅言語激烈，還出手推擠女子，甚至掌摑她，使現場氣氛一度凝結。更令人震驚的是，男方以女子飼養十年的愛犬作為威脅籌碼，聲稱「給我找到貓之前，牠不用帶走」，並威脅要讓狗「下去」，這明顯觸動了女子的敏感神經。

在絕望之際，女子表示「我拿我自己的命賠給你」，隨後衝向陽台。雖然男方立即追上，但經過長達20分鐘的爭執後，女子最終從10樓墜下身亡。警方初步調查認為沒有外力介入，但死者家屬堅決反對這一結論。

家屬強調，若沒有男方先前的施暴行為，這場悲劇根本不會發生。基於此，他們已依殺人、過失致死、傷害及恐嚇等多項罪名提起告訴，期望司法能還給死者一個公道。