輕症病人專屬病床區！緩解急診壅塞 石崇良再拋新解方

解決大醫院急診壅塞，衛福部長石崇良再拋出新想法。石崇良今（7）日出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」發表專題演說，他表示，預計明年起要求大醫院要有新空間規劃，劃出「急診中的病床區」，專收只需住院1、2天治療就可以出院的輕症病人；該區須有獨立空間、有固定的照護人力，避免急診醫護兩頭跑，同時也能讓醫院病床效率更高。

石崇良指出，由過去急診經驗來看，有些病人不一定要住院，處理治療48小時、72小時就可以回家了，讓病床可以給更重症的病人優先入住。這一群病人並非傳統留在急診觀察的病人，與急診觀察床是等待最後診斷再安排住院或轉診的概念不同，他們是需要接受治療的人，應有獨立的空間，不是躺在走廊、大廳，像國外就有類似的「短期停留單位」。



石崇良進一步說，如部分肺炎病人只需先打抗生素，觀察有無惡化，若情形控制住了就可以回家，後續轉成門診打抗生素治療即可。化療病人治療期間需要觀察變化，或簡單外傷、輕微腦震盪者，擔心回家惡化，也可以藉此處理追蹤電腦斷層，看看意識變化。



石崇良提到，如林口長庚就有很多「觀察床」開始做住院處理，而非等到病人正式住院才開始。健保今年（2025）已經提升觀察床的護理、診察費用等，預計明年開始要調整支付標準，讓醫院重新規劃上述「急診中的病床區」，以更有效率的運作，可望再解決一部分的急診壅塞問題。新概念是兼顧病人隱私，且有固定的照護人力配置，專門來處理及治療病人，讓原本的急診醫護人力不必兩頭跑，讓醫院病床效率更高。



