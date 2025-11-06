輕症衝大醫院將噴1200元！ 《康健》首公布8大疾病「特色醫院」名單
隨著人口高齡化，醫療負擔日益沉重。為落實分級醫療，衛福部宣布最快於明年下半年實施新制，未來若輕症未經轉診，直接至醫學中心就醫，將加收當次醫療費用50％的部分負擔。依目前平均費用估算，民眾未來若直衝大醫院看小病，恐需自付約1,200元。
然而，民眾長期以來存在「看病必去大醫院」的迷思。為終結看病迷思，並提供民眾在分級醫療制度下的就醫新依據，《康健》雜誌首度結合頂尖權威專家與健保公開數據，針對全台400餘家醫院進行評選，公布了8大疾病的「特色醫院」名單。
8大疾病特色醫院公布，北醫附醫奪7項成最大贏家
本次評選涵蓋8大關鍵疾病：氣喘、肺阻塞、糖尿病、腎臟病、人工關節手術、子宮肌瘤手術、心肌梗塞與腦中風。
評選結果顯示，共有19家醫學中心、36家區域醫院、47家地區醫院入選，其中不乏在多項疾病照護上重複入選的醫院，顯示其醫療實力深厚。
醫學中心組：
中國醫藥大學附設醫院入選項目最多，共5項（氣喘、人工關節手術、子宮肌瘤手術、急性心肌梗塞、腦中風），展現在慢性病與急重症的高水準。衛福部雙和醫院、高醫附設中和紀念醫院、亞東紀念醫院則以4項居次。
區域醫院組：
台北醫學大學附設醫院表現最為突出，在8大疾病中入選7項（肺阻塞、氣喘、糖尿病、腎臟病、人工關節、子宮肌瘤、心肌梗塞），展現「準醫學中心」的強大整合實力。
衛福部桃園醫院、大林慈濟醫院與嘉義基督教醫院則以6項入選。
地區醫院組：
中國醫藥大學新竹附設醫院表現最出色，入選3項（腎臟病、人工關節手術、子宮肌瘤手術），顯示小醫院在特定領域的專業實力不容小覷。
中小型醫院實力獲證明，慢性病照護不輸醫學中心
《康健》的調查結果證實，中小型醫院在特定疾病照護上的表現，不一定遜於醫學中心。
尤其在糖尿病、腎臟病、人工關節手術與子宮肌瘤手術等慢性病或處置相對單純的項目上，中小型醫院的照護表現同樣出色。例如，童綜合醫院透過AI與跨團隊合作，為糖尿病病人打造精準照護；四季台安醫院則以影像化醫病溝通，讓子宮肌瘤微創手術更安全。
相對地，需要跨專科團隊、高階設備或人力密集追蹤的急重症項目，如心肌梗塞、腦中風、肺阻塞與氣喘，仍以中大型醫院為主力。
全台首份可驗證依據，賦予民眾就醫選擇權
《康健》表示，這是全台第一份量化且可驗證的就醫參考依據。在健保新制即將上路、民眾就醫負擔可能增加的前夕，這份名單的公布，旨在賦予國人更多就醫的主導權。未來民眾在面對健康挑戰時，可以告別焦慮盲從，參考客觀數據，精準自信地選擇最能守護健康的專業醫療團隊。
2025年度特色醫院完整名單與調查說明，請前往下載： https://web.commonhealth.com.tw/2025Hospitals/list.pdf
