「輕療癒」成為最高級的生活方式！三種冬日暖心儀式讓身心都被好好接住

（圖／取自2ppi IG）

在情緒消耗成日常的現在，「輕療癒」成了大家最需要的生活方式！不是大費周章的儀式，而是那種一點點溫度、剛剛好的善意，能讓心跳速度慢下來的柔軟狀態。今年冬天三個不同方向的小療癒，從做善事到紓壓、再到日常小確幸，都能在不知不覺間讓你覺得：原來被溫柔對待，是這麼重要的一件事。

做善事的溫度，就是心安的開始

真正能讓人安定下來的溫暖，往往不是買東西的快感，而是「我正在讓世界變得更好一點」的那份踏實感~尤其年底總讓人特別需要一點理由重新相信自己，而把善意化成行動，就是最直接的療癒。

黛珂延續全球性的紫絲帶公益活動，以終止家暴為核心，攜手現代婦女基金會響應11月25日的「國際終止婦女受暴日」，並舉辦「獻給值得被溫柔對待的妳創造專屬Me Time，打造你的Glow Within」療癒講座，替那些總忽略自己的女性打一盞光！同時品牌也將於12月1日推出「超微導全能修護紫絲帶限定組(極酵全能版)」，部分所得將捐給NPO組織現代婦女基金會，用做幫助台灣受暴婦女之用，讓保養成為一種支持、讓溫柔可以擴散。

在黛珂與「現代婦女基金會」舉辦的講座當晚，更為個案與辛苦的社工們準備了保養與彩妝體驗課程，讓她們能在這段時間內也重新感受到「照顧自己」的美好。（圖／品牌提供）

黛珂超微導全能修護紫絲帶限定組(極酵全能版)／4,300元 內含超微導全能修護精粹75ml、超微導全能修護霜20g、極酵全能修護晶粹30ml。（圖／品牌提供）

同樣以行動創造療癒的還有The Body Shop，它們今年以「Cycle of Love愛的循環」為主題，首次與育成社福基金會合作，不僅為心智障礙者、照護者與服務單位送上總價逾100,000元的專屬節慶禮盒，若民眾捐款或資助基金會滿額也可獲贈限量聖誕禮盒。把善意轉成實際力量的過程，本身就是最直接、最能安定心的一種輕療癒。

The Body Shop攜手育成社會福利基金會展開年度公益合作，期許透過捐款、倡議與實際行動，鼓勵更多大眾一起關注弱勢族群。（圖／品牌提供）

凡捐款或資助基金會滿3,600元的善心民眾，都有機會獲得這款The Body Shop特別製作的限量聖誕禮盒。（圖／吳雅鈴攝）

透過紓壓放鬆幫沉重的身心重開機

「輕療癒」的核心，其實是讓生活不再那麼用力，在忙碌的節奏裡，只要找到一件能讓呼吸變得輕鬆的事，就足以撐起一整天的心情。

來自義大利的專業手工梳具品牌tek，這次把「梳頭」這件看似普通的小事，變成能讓情緒平穩下來的紓壓方式，與台灣原生氣味品牌minnao聯名，用木梳 ×植香打造出梳眠療癒組與梳眠旅行組的兩款「梳眠禮物」，梳眠療癒組以經典「梳王」搭配No.3溪谷精油香調，讓梳理秀髮的過程變得更柔軟放鬆，濃郁又安定的氣息非常適合睡前使用；而梳眠旅行組則以便於單點穴點按摩的小尺寸握握梳和No.2平原香調陪伴外出行程，在車上、飯店、或是任何需要重整呼吸的時刻，都能即刻派上用場。

tek x minnao梳眠療癒組-梳王／2,280元（圖／吳雅鈴攝）

tek x minnao梳眠旅行組-握握梳／1,680元（圖／吳雅鈴攝）

日常裡的小確幸，是最容易感受到的輕療癒

有時候真正治癒人的，不是大事件，而是一眼就心動的小美好！看到漂亮的禮盒、吃到一口好吃的甜點、或收到一份懂你的冬日心意，情緒就能瞬間被點亮。

MAISON M ×暖暖。法式手工甜點的跨界合作，把巴黎冬夜的靜謐化成一盒盒「黑白珍珠雪球禮盒」~當高級珠寶的極簡線條遇上手工甜點的細緻層次，黑與白像冬季雪景中的光與影，是一款兼具視覺與味覺的節慶驚喜！從雪球、巧克力夾心、到鹽之花可可，每一顆都是充滿溫度的小確幸，而加入珍珠耳環、珠寶收納袋等更高階組合，則讓整份禮盒成為年末最值得留住的輕奢儀式。

MAISON M ×暖暖。法式手工甜點聖誕雪球甜點禮盒／680元 更棒的是禮盒同時也是一只可以長久使用的珠寶盒，甜點吃完後的美感依然能留在生活裡。（圖／品牌提供）

MAISON M x暖暖。法式手工甜點白雪球珍珠禮盒／1,480元、聖誕午夜珍珠雪球禮盒／1,680元（圖／品牌提供）





