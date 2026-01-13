輕移動時代來臨 HIGO共享電動滑板車搶進高雄駁二特區 打造觀光新體驗

遊客可輕鬆欣賞駁二藝術特區燈光炫爛的夜晚。（圖/業者提供）

（觀傳媒地方中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 隨著共享單車、共享機車成為都市生活的重要移動方式，高雄的交通樣貌也正悄然改變。現在「懶得走、滑著走」的願望終於成真。知名共享電動滑板車品牌HIGO，挾著現代感設計與智慧科技，進駐高雄駁二藝術特區，不僅為市民與遊客帶來嶄新的移動體驗，更串聯駁二藝術特區、愛河.. 等熱門城市核心地標，為高雄的智慧交通注入青春活力，也宣告高雄正式邁入便捷與環保兼具的「輕移動時代」。

滑板車提供一種比走路更輕鬆、取代景點內移動的更自由的新選擇。（圖/業者提供）

共享電動滑板車不僅是短程的移動工具，更成為結合觀光、美感、潮流與便利的新世代通勤選擇。HIGO 負責人強調「快速租借、彈性移動、零負擔探索」是品牌的核心價值，希望用戶只需透過手機 App 就能一鍵租借，滑板車即刻解鎖，站點目前多分布高雄重點觀光區。不論是想悠閒沿河而行、或是穿梭在城市與藝術場域之間，HIGO 滑板車提供一種比走路更輕鬆、取代景點內移動的更自由的新選擇。也讓人不再畏懼廣闊的觀光區域，需要長時間步行，所造成體力上的負擔，共享電動滑板車的出現，讓遊客和市民能夠「滑」著輕鬆遊覽，減少步行疲勞，共享電動滑板車在設計時對外型也一樣講究，現代簡約的車款，不僅使用方便，也因此成為不少網美與旅人拍照打卡的時尚配件。對於追求時尚生活品質的年輕上班族、在地大學生、熱愛打卡的網美，以及尋求深度體驗的自助旅行者和城市短程旅遊者來說，能不僅成為一種代步工具，還能是旅途中不可或缺的「輕感移動」體驗，或是潮流生活體驗，讓移動本身也成為旅程中的樂趣與風景。

HIGO執行總監表示，共享電動滑板車的導入，正符合高雄市發展智慧城市、綠能環保、低碳交通的願景，因此品牌主打智慧城市與綠色通勤，採用低碳電力驅動，無噪音、無廢氣，符合現代城市對永續移動的需求。針對城市景點間短途旅行與國際觀光客特別設計的使用介面與彈性租賃方案，使得 HIGO成為許多自由行、自助旅客與在地學生族群的新穎交通工具。透過電動滑板車的移動，不僅能有效減少因轉移景點之車流壅塞與碳排放，也讓旅遊過程更流暢、具效率，提升整體觀光品質。

暢遊在高雄駁二藝術特區各個觀光景點。（圖/業者提供）

雖然共享電動滑板車使用好上手又自由，但安全仍是最重要的前提。HIGO呼籲用戶使用時應遵守交通規則，須與其他步行遊客保持一定的安全距離。可在租借前詳閱系統APP內的「騎乘守則」，享受HIGO安全又方便的移動。