「輕觸就痛」痛到不敢穿衣服！ 她看遍骨科復健科才知帶狀疱疹

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

痛到不敢穿衣服！一名62歲婦人近日右側頸部出現延伸至肩膀、手臂的刺痛與灼熱感，尤其夜間疼痛特別明顯，甚至痛到睡醒，先後至骨科與復健科就醫，初步被判斷為頸椎神經根病變並接受治療，但遲遲未見改善，甚至疼痛加劇，連衣物輕觸即感不適，直到皮膚出現成串水泡與紅疹，轉診至神經內科後，才確診是帶狀疱疹搞的鬼。

收治病人的台北市立萬芳醫院神經內科醫師梁浩朋表示，婦人出現症狀後，只要一活動頸部或抬手時，症狀就加劇，但未出現手臂無力或麻木；確診後接受5至7天的抗病毒藥物治療，水泡逐漸乾燥並消退。

梁浩朋說，帶狀疱疹是水痘病毒在體內潛伏多年後再度活化所致，當免疫力下降時，病毒會沿著神經向皮膚表層擴散，因此初期常以單側刺痛、麻痛或火燒般的灼熱感表現，且疼痛會沿著固定的神經皮節分布。

醫師指出，若病灶位於頸椎區域，疼痛容易從頸部放射至肩膀與手臂，外觀上尚未出現水泡時，容易被誤以為是頸椎神經壓迫或肌肉問題，這也是帶狀疱疹在初期最常被「看錯科」的原因之一。

梁浩朋表示，帶狀疱疹與頸椎神經根病變最大的差異，在於疼痛的「性質」。帶狀疱疹常伴隨明顯的痛覺異常，即使只是輕微觸碰、衣物摩擦，也會引發強烈疼痛；相較之下，單純的神經壓迫較少出現這種對輕刺激高度敏感的情況。通常在發病約三天後出現成串水泡，診斷才會變得明確。

值得注意的是，梁浩朋指出，部分患者即使皮膚癒合，仍可能因神經受損而出現長期疼痛，稱為「帶狀疱疹後神經痛」，疼痛型態可能為灼熱、刺痛或異常痛覺，嚴重時會影響睡眠與生活品質，需視情況使用神經性止痛藥物並持續追蹤。

梁浩朋提醒，帶狀疱疹若發生在臉部、眼周或耳朵，可能造成視力或聽力受損；若病毒侵犯中樞神經，甚至可能引發腦膜炎，需要住院治療。他曾遇過病人因病灶位於眼部而導致視力受損，特別呼籲免疫力較弱、接受化療或使用免疫抑制劑的族群，更應提高警覺。建議50歲以上成人可考慮接種帶狀疱疹疫苗，以降低發病率並減少後續神經痛等併發症。

醫師強調，一旦出現單側刺痛、灼熱感，且疼痛沿固定路徑分布，或在三至五天內出現水泡，應儘速就醫，把握發病72小時內接受抗病毒治療的黃金時間，以提升療效並降低長期疼痛風險。

