輕軌來了還不走！男闖軌道遭鳴笛「竟怒罵司機」

記者徐士庭、陳俞安／高雄報導

昨（8）日晚上7點多，高雄輕軌列車停靠在鼓山區公所站前，卻突然有一名男子闖入軌道區，司機員緊急煞車並鳴笛示警，沒想到列車停好後，男子竟在月台外對著駕駛室破口大罵，高捷公司也表示男子已經觸法，最高可罰7500元罰鍰。

男子闖入高雄輕軌的軌道區，司機按喇叭提醒，男子怒罵司機。

輕軌司機員：「給你按喇叭，不行嗎？給你看一下，不行嗎？」

闖軌道男子：「一直按，一直按。」

男子隔著欄杆對著司機員大聲咆哮。

搭車民眾：「給他錄起來，盡量錄。」

男子不停大罵，輕軌車上乘客全看傻眼，通通錄下來，男子才轉身離開，不過為何會如此火爆？原來8日晚間7點多，這名男子闖進輕軌月台，司機員對他鳴按喇叭，男子不滿破口大罵。

廣告 廣告

男子平常就是地方的頭痛人物。

附近民眾：「他都會大小聲這樣，他自己自言自語。」

附近民眾：「都從那邊走過來，然後從這邊拿東西，再走過去，拿回收給一個婦人賣。」

男子就住在高雄輕軌鼓山區公所站附近，居民說他是當地頭痛人物，時常大小聲，甚至對路人大罵。

其他住戶：「會一直罵，一直罵啊，路上對著路人罵，洗那個水塔，他錢也不給人家，而且還一直罵人家，講好難聽。」

闖入輕軌鐵道，最高可罰新台幣7500元罰鍰。

高捷公司公共事務處長王柏雁：「司機員沒有進一步回應，繼續執行載客任務，民眾任意進入軌道區，可處新台幣1500元以上，7500元以下之罰鍰。」

男子闖進輕軌鐵道，不滿被按喇叭，大聲咆哮，這下不只可能挨罰最高7500罰鍰，更會影響行車安全，千萬不要以身試法。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

國中小營養午餐全免！黃偉哲用蔣萬安「祖父名言」批：有政策買票嫌疑

房客墜樓亡！桃園婦900萬脫手「凶宅」…少做1事「買賣不成立」結局曝

機車停忘記在哪！父子竟謊報失竊 想警察當免費偵探慘判刑半年

直播喊「斬首賴清德」！館長陳之漢被起訴理由曝 檢方透露：遭多人檢舉

