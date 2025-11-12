輕軌司機開到睡著！時速80公里暴衝過彎 乘客人仰馬翻

（記者許皓庭／綜合報導）美國舊金山日前驚傳一起公共運輸險象環生事件，一名輕軌列車女司機行駛途中疑似打瞌睡，導致列車以每小時約50英里（約80公里）的速度高速過彎，車廂劇烈搖晃、乘客全被甩向一側，險些釀成重大事故。

這起事件發生於9月24日上午8時37分，當時正值通勤高峰。根據舊金山交通局（SFMTA）調查，該列輕軌為雙節車廂列車，滿載乘客行駛至Duboce Park公園附近的日落隧道（Sunset Tunnel）時，司機疑因疲勞駕駛而短暫失神，未即時減速。

圖／美國舊金山一名輕軌列車女司機行駛途中疑似打瞌睡，導致列車以時速約80公里的速度過彎，車廂劇烈搖晃、乘客全被甩向一側，險些釀成重大事故。（翻攝 Desiree X）

監視器畫面顯示，列車高速通過彎道時猛烈搖晃，乘客驚聲尖叫，有人被拋飛撞上車壁，也有人倒地痛哭。影片中可聽見多名乘客驚恐喊道：「我要下車！」、「天啊，我們要撞上了！」畫面相當驚悚。

此時，女司機身體向前傾倒、顯然已陷入昏睡狀態，直到車廂劇烈震動才被震醒。她立刻重新控制方向與剎車，成功將列車穩定停下，才避免與路面上一輛正通行的轎車相撞。

事發後，女司機立即起身向乘客道歉，安撫驚魂未定的民眾：「對不起，各位放輕鬆，我們沒有撞車。」據當地媒體報導，事件造成一名女乘客腦震盪，所幸並無嚴重傷亡。

舊金山交通局於10日對外證實，初步調查顯示事故確因司機疲勞駕駛導致，目前該名駕駛已被停職，並將接受進一步的內部紀律處分。交通局也同步針對列車剎車系統進行全面檢測，確認設備運作正常、未出現機械故障。

SFMTA發言人指出，該局已重新檢討駕駛班表及輪班制度，並將強化司機健康與精神狀態的監測。發言人強調：「公共安全絕對是首要任務，我們會確保類似事件不再發生。」

有當地乘客在社群平台分享自身經歷，形容「整輛車就像在飛，大家都被甩到地上」，並批評當局應加強監督，避免疲勞駕駛危及民眾安全。

外媒指出，舊金山近年已多次傳出公共運輸安全疑慮，包含列車信號異常、駕駛人員人力短缺與排班壓力過大等問題。此事件再度引發社會對交通局管理制度的檢討聲浪。

專家表示，司機長時間駕駛而缺乏休息，是都市軌道運輸常見的風險之一，尤其在高峰時段與長隧道路線，更容易因視覺疲勞導致失神或打瞌睡。未來若未改善人員輪班與監控機制，恐怕仍難杜絕類似事件。

目前該列輕軌已恢復正常運作，但SFMTA仍持續追蹤調查報告，並規劃導入AI即時監控駕駛狀態，以加強乘客安全保障。

A woman fell asleep while operating a light-rail train in San Francisco today.

She was in control of a packed train going 50 mph through a tunnel.

It jolted hard enough to slam riders into walls. But here’s the part no one wants to talk about: Under U.S. rail standards,… pic.twitter.com/4aTaWkLOek — Desiree (@DesireeAmerica4) November 11, 2025

