輕軌司機開一半睡著！失速列車飆速80公里衝過彎 甩飛乘客害腦震盪

疲勞駕駛真的要小心，美國舊金山一名輕軌列車司機由於疲勞駕駛，途中睡著讓列車以時速80公里的速度過彎，不只車子差點被甩出軌道，車廂內的乘客也倒了一片，其中一名女乘客因此腦震盪。目前，這輛列車駕駛已被停職，也對車輛進行全面檢查。

根據媒體報導，事件發生在9月24日早上8點37分左右，一列載滿乘客的兩截車廂輕軌列車，在經過當地日落隧道時，以時速80公里的速度過彎，不只險些撞到路上的轎車，列車差點甩出軌道，強烈的離心力讓車廂內的旅客摔倒在地。

車上監視器顯示，被甩到車廂底板的乘客明顯受到驚嚇，感到不可置信發生這樣的事，也擔心自身安全大喊想要下車；而駕駛司機這邊，則看到她癱倒在座位上，看起來像是睡著了，直到這次劇烈的過彎驚醒她，才及時控制住車輛沒有撞到路上的轎車，最後停了下來，並向乘客道歉「對不起，放鬆、放鬆、放鬆，我們沒有撞車，放輕鬆」。當地媒體指出，事件造成一名女乘客腦震盪。 舊金山交通局（SFMTA）對此案調查完成後表示，確認事故係因操作員疲勞所致。交通局正按照內部規程和相關合同處理此事，其中包括暫停該操作員的駕駛資格，同時也對列車煞車系統進行了全面檢查，確認列車運作正常。軌道及相關基礎設施也經過檢查，未發現任何問題，並稱已加強了現有培訓，強調注意疲勞跡象。



