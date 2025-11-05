輕軌沿線導入AI智慧路樹監測 確保行車安全

▲捷運工程局於輕軌沿線安裝AI智慧即時監測樹木傾斜儀設備，即時監測樹木傾斜情形，提升輕軌沿線路樹安全管理效率。

【記者 王雯玲／高雄 報導】鑒於往年颱風挾帶強風豪雨，經常造成輕軌沿線路樹斷枝散落軌道，甚至導致路樹傾斜，影響交通安全。此外，若樹木健康狀況不良，或豪雨導致土壤鬆軟，亦有傾斜倒塌風險。捷運工程局特別於輕軌沿線大順路段177大株雨豆樹及美術館路段23株小葉欖仁安裝AI智慧即時監測樹木傾斜儀設備，即時監測樹木傾斜情形，提升輕軌沿線路樹安全管理效率。

捷運工程局表示，為利輕軌營運單位能即時掌握輕軌行車狀況及提升行車安全，於輕軌行控中心建置AI智慧路樹監測系統，配合國震中心依據力學原理研發之傾斜儀，可即時收集路樹傾斜角度數據，目前以每小時回傳一次為基準。傾斜儀以太陽能板自動充電，每充滿一次電量讓傾斜儀運作時間長達一年以上，毋需外接供電設備。

捷運局表示，當傾斜儀傾斜角度超過警戒值（2.5度），系統將主動發送預警，通知行控中心值班群組，並自動發送簡訊、LINE與EMail通知相關人員。依據高捷公司制定SOP作業程序，由行控中心值班人員透過無線電派遣台通知全線列車司機員，行經傾斜樹木區域降速警戒，避免發生碰撞危害，並同時派員到現場了解，排除問題。除即時監測樹木外，捷運工程局亦會於颱風抵達前加固路樹，防止意外發生。

捷運局表示，藉由AI智慧路樹監測系統即時告警功能，不僅能大幅縮短災害應變時間，也能減少人力巡查需求，有效提升輕軌沿線及周邊道路交通安全。未來將繼續朝向AI智慧交通、綠色運輸及永續發展的方向邁進，運用物聯網、雲端技術及人工智慧等科技，讓高雄市的公共運輸系統永續發展目標做出更多貢獻。（圖／記者王雯玲翻攝）