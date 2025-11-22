輕軌變畫布！高雄首列「童畫號」啟動 5節車廂彩繪投入營運

高雄市長陳其邁與市議會議長康裕成一同出席高雄首列由兒少彩繪的「童畫號」正式啟動上路儀式，除宣布由兒少彩繪的「童畫號」正式啟動上路，更強調市府持續打造兒少友善城市。（丁治綱攝）

高雄捷運公司22日與還我特色公園行動聯盟（特公盟）攜手舉辦《高雄輕軌 童心上路－我的輕軌 我來畫》彩繪列車活動，在輕軌C23龍華國小站熱鬧登場。高雄市長陳其邁與市議會議長康裕成一同出席，共同宣布高雄首列由兒少彩繪的「童畫號」正式啟動上路，強調市府持續打造兒少友善城市，未來將有更多公共場域納入兒少參與，展現高雄城市治理的新樣貌。

本次活動結合兒童創作與公共運輸美學，輕軌列車彩繪計畫室號召高雄在地孩童與青少年，用畫筆描繪心目中的高雄地標與想像圖像，直接彩繪在一列5節車廂的輕軌列車外觀。包括特殊生、偏遠地區學生皆有參與，孩童們拎著油漆刷席地創作，龍華國小站化身為戶外畫室，現場充滿色彩與笑聲。

陳其邁致詞表示，「童畫號」象徵城市與市民共同創作的力量，讓孩子以創作方式親近公共運輸，不僅能強化城市認同，更是推動美感教育的重要一環。他並與現場彩繪的學童們互動合影，欣賞由他們創意與巧手所創造充滿童趣的藝術列車。

除列車彩繪，特公盟也在周邊同步舉辦親子紙箱彩繪、泡泡秀、大型遊戲、育兒加油站及美食餐車等，吸引許多家庭駐足參與。高捷公司指出，這台由兒童共同創作的輕軌列車不只是移動的交通工具，更是一座「孩子的移動美術館」，讓創意自由奔馳在城市軌道上。

特公盟理事長王秀娟表示，孩子不只需要遊戲空間，也有表達意見的權利。在輕軌列車上用畫筆發聲，是台灣兒童參與公共建設的重要一步；感謝市府與高捷支持，讓孩子的創意被看見。高捷董事長楊岳崑表示，預計彩繪列車將投入營運一個月，成為市民日常通勤中最溫暖的風景。

