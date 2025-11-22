輕軌變畫布！高雄首列「童畫號」啟動 5節車廂彩繪投入營運
高雄捷運公司22日與還我特色公園行動聯盟（特公盟）攜手舉辦《高雄輕軌 童心上路－我的輕軌 我來畫》彩繪列車活動，在輕軌C23龍華國小站熱鬧登場。高雄市長陳其邁與市議會議長康裕成一同出席，共同宣布高雄首列由兒少彩繪的「童畫號」正式啟動上路，強調市府持續打造兒少友善城市，未來將有更多公共場域納入兒少參與，展現高雄城市治理的新樣貌。
本次活動結合兒童創作與公共運輸美學，輕軌列車彩繪計畫室號召高雄在地孩童與青少年，用畫筆描繪心目中的高雄地標與想像圖像，直接彩繪在一列5節車廂的輕軌列車外觀。包括特殊生、偏遠地區學生皆有參與，孩童們拎著油漆刷席地創作，龍華國小站化身為戶外畫室，現場充滿色彩與笑聲。
陳其邁致詞表示，「童畫號」象徵城市與市民共同創作的力量，讓孩子以創作方式親近公共運輸，不僅能強化城市認同，更是推動美感教育的重要一環。他並與現場彩繪的學童們互動合影，欣賞由他們創意與巧手所創造充滿童趣的藝術列車。
除列車彩繪，特公盟也在周邊同步舉辦親子紙箱彩繪、泡泡秀、大型遊戲、育兒加油站及美食餐車等，吸引許多家庭駐足參與。高捷公司指出，這台由兒童共同創作的輕軌列車不只是移動的交通工具，更是一座「孩子的移動美術館」，讓創意自由奔馳在城市軌道上。
特公盟理事長王秀娟表示，孩子不只需要遊戲空間，也有表達意見的權利。在輕軌列車上用畫筆發聲，是台灣兒童參與公共建設的重要一步；感謝市府與高捷支持，讓孩子的創意被看見。高捷董事長楊岳崑表示，預計彩繪列車將投入營運一個月，成為市民日常通勤中最溫暖的風景。
