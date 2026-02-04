輕輕放下 監委私用公務車 僅道歉

監察院濫用公務車爭議狂燒。圖／本報資料照片

監委涉私用公務車，調查超過半年，據了解，三位監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容處分已經確定，最重是在監察院會以口頭或書面道歉，最輕則是「無懲處」。消息一出，在野齊轟監察院「輕輕放下」，此舉是親手拆下招牌掛上「廢物院」，今年度審預算將會刪到零元。

蘇麗瓊、王榮璋、林郁容分別遭指使用公務車前往看牙醫、理髮、接送親友到機場，監察院副院長李鴻鈞去年六月指出，三位監委移送紀律委員會，北檢也已啟動調查。不過，事件爆發半年多，監察院目前仍未公布調查報告內容，昨天午間有消息指出，監察院會原則已通過監院紀律委員會提交的報告，並依監委自律規範做相應處理，三名涉及私用公務車的監委，蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」、林郁容則應於監察院會以口頭或書面道歉。

此外，監察院前秘書長李俊俋先前因濫用公務車請辭獲准，民進黨中執會昨天宣布新人事，李俊俋出任中央黨部政策會副執行長兼任主席室特助，再度復出政壇。

有監委指出，去年十二月院會審查時大家意見不一致，有些人希望再嚴格一些，有一些人覺得情有可原，因此報告又回到紀律委員會；上個月再度開會討論，已原則通過紀律委員會所提調查報告，僅剩文字部分細節需修改，無須再經院會討論。

依監察委員自律規範第十七條，經紀律委員會審議後，有五種處分可提報院會決議：第一，促其注意；第二，警告；第三，以口頭或書面於院會時道歉；第四，推請委員依法提案彈劾；第五，涉及刑責者移送法辦。

國民黨立委王鴻薇表示，監察院調查了那麼久，結果「輕輕舉起，輕輕放下」，這樣的內容叫處分？真的是「嚴以律人，寬以待己」。

民眾黨主席黃國昌表示，監院再度自證是「官官相護的廢物院」，行政院去年辦理追加預算時，監察院還承諾「給錢就會好好運作」，「今年度預算就是會刪到零元、一塊錢都不留。」民眾黨立院黨團總召陳清龍說，監委已親手拆下自家招牌，掛上「廢物院、肥貓院」。

