「輕輕一噴 流感不近身」 鼻噴式流感疫苗登場

(記者廖建智嘉義報導)

每年秋冬流感盛行，孩童族群是感染高風險群。為了減少疾病傳播、保護家庭健康，疫苗接種是最有效的預防方式。多數家長會在季節開始前安排接種流感疫苗，盼能為孩子加上一道穩固的保護。然而，「怕打針」一直是許多家庭共同的挑戰。如今，家長多了一個更溫柔的選擇-鼻噴式流感疫苗正式在台灣上市，只要在鼻腔輕輕一噴，就能完成接種，適用於 2 至 18 歲 的兒童與青少年。



鼻噴式疫苗是利用減毒流感病毒，從病毒最先入侵的鼻黏膜啟動免疫機制，除了產生局部防禦外，也同步活化全身免疫反應。研究顯示，這樣的免疫方式更接近自然感染，能提供廣泛且有效的保護，不需打針，尤其適合害怕針頭的幼兒。



嘉義基督教醫院兒科醫師蔣欣妤指出，鼻噴式疫苗在歐美已使用多年，安全性高、效果佳。接種後常見的反應大多是輕微流鼻水、鼻塞，多數一至兩天內即可緩解、對小朋友而言，「無針接種」這是一種更友善的方式，有助於提升接種意願。



在嘉基兒科門診中，不少家長帶孩子前來接種疫苗，常看到家長握著孩子的小手，用輕柔的語氣努力安撫那份對打針的緊張，但只要看到針頭，孩子的眼眶就開始泛紅。蔣欣妤醫師分享，一位四歲的小女孩去年因為害怕打針拒絕接種，結果後來真的生病住院，讓媽媽十分自責。今年，媽媽帶她回診時得知鼻噴式疫苗開放後，放心地選擇接種。「就像鼻子癢了一下」小女孩說。而媽媽抱著她溫柔地說「可以不用打針，真好。」這樣的畫面，成為醫師心中最溫暖的風景。





