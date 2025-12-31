《輕音少女》聲優日笠陽子宣布離婚 親揭主因：和前夫走向不同道路

【緯來新聞網】日本知名聲優日笠陽子於12月31日透過個人Instagram限時動態宣布已離婚。她在聲明中表示，經過深思熟慮後，決定與前配偶各自走上不同的人生道路。

日笠陽子宣布離婚。（圖／翻攝IG）

日笠在聲明中寫道：「一直以來支持我的各位，非常感謝您們。雖然是私事，讓大家感到困擾深感抱歉，但在此向各位報告，我已結束婚姻關係。」她並補充：「考量到未來的發展，我們決定各自邁向不同的人生方向。感謝至今為止所有讓我成長的緣分與每日的相遇。我會持續努力，也希望大家今後能溫暖地守望我。」



日笠陽子於2007年出道，曾擔任《輕音少女》中秋山澪、《王者天下》中羌瘣等角色而廣為人知。她於2015年12月公開結婚消息。

