輕颱海鷗今夜生成了！氣象署估朝菲律賓往南海前進
記者高珞曦／綜合報導
據中央氣象署最新資訊，今年第25號颱風「輕颱」（國際命名：KALMAEGI）已在1日晚間8時生成，預估未來朝菲律賓中部一帶前進，由於距離遙遠，對台灣暫無直接影響。
氣象署表示，原位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓TD28，於1日晚間8時發展為今年第25號颱風（國際命名：KALMAEGI，中文譯名：海鷗），預測未來朝菲律賓中部一帶移動，對台灣無直接影響。
而輕颱海鷗1日晚間8時的中心位置在北緯10.1度，東經136.6度，以每小時23公里速度，向西北西進行。其中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風平均暴風半徑50公里（西北側50公里、東北側50公里、西南側50公里、東南側50公里）。
