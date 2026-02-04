輕颱西望洋生成！最新路徑曝光 今各地多雲到晴「週五寒流來襲最冷時刻出爐」

今各地多雲到晴，不過週五寒流來襲。（本刊資料照）

氣象署指出，今（5）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有零星短暫雨。

輕颱西望洋生成 目前在哪裡？

氣象署表示，輕度颱風西望洋中心氣壓1000百帕，今日2時的中心位置在北緯8.3度，東經130.7度，即在馬尼拉東南東方1270公里之處（鵝鑾鼻東南方1840公里之處），以每小時22轉27公里速度，向西轉西北西進行，預測明日2時的中心位置在北緯8.5度，東經125.5度，即在馬尼拉東南方830公里之處（鵝鑾鼻南南東方1560公里之處），請在菲律賓附近海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

輕颱西望洋生成。（取自氣象署官網）

今各地多雲到晴 部分地區防雨彈

氣象署指出，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣， 明日鋒面接近，東部、東南部地區、恆春半島及金門有局部短暫雨，北部、東北部地區、中南部山區及馬祖轉為有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲；晚起鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。

氣象署也提到，今、明2天台灣北部海面、黃海南部、花鳥山海面、浙江海面及東海有局部霧；明日台灣海峽北部亦有局部霧。氣象署今早也對台中市發布濃霧特報。

明天寒流南下！

氣象署也提醒，2月6日晚起至2月7日鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，南部平地為多雲。

氣象署說，2月8日至2月9日清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，2月9日白天起強烈大陸冷氣團或寒流減弱，氣溫稍回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，2月8日西半部山區亦有零星短暫雨。

