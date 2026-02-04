輕颱西望洋生成！最新路徑曝光 今各地多雲到晴「週五寒流來襲最冷時刻出爐」
氣象署指出，今（5）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有零星短暫雨。
輕颱西望洋生成 目前在哪裡？
氣象署表示，輕度颱風西望洋中心氣壓1000百帕，今日2時的中心位置在北緯8.3度，東經130.7度，即在馬尼拉東南東方1270公里之處（鵝鑾鼻東南方1840公里之處），以每小時22轉27公里速度，向西轉西北西進行，預測明日2時的中心位置在北緯8.5度，東經125.5度，即在馬尼拉東南方830公里之處（鵝鑾鼻南南東方1560公里之處），請在菲律賓附近海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。
今各地多雲到晴 部分地區防雨彈
氣象署指出，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣， 明日鋒面接近，東部、東南部地區、恆春半島及金門有局部短暫雨，北部、東北部地區、中南部山區及馬祖轉為有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲；晚起鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。
氣象署也提到，今、明2天台灣北部海面、黃海南部、花鳥山海面、浙江海面及東海有局部霧；明日台灣海峽北部亦有局部霧。氣象署今早也對台中市發布濃霧特報。
明天寒流南下！
氣象署也提醒，2月6日晚起至2月7日鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，南部平地為多雲。
氣象署說，2月8日至2月9日清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，2月9日白天起強烈大陸冷氣團或寒流減弱，氣溫稍回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，2月8日西半部山區亦有零星短暫雨。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
明至周五西半部日夜溫差大 周末迎冷氣團低溫下探9度
中央氣象署最新天氣預報顯示，明天至周五（6日）白天各地大多為多雲到晴天氣，白天氣溫回升，西半部留意日夜溫差大，花蓮、恆春半島有局部短暫雨。周五晚間至周六（7日）鋒面通過，接著強烈大陸冷氣團南下，先濕冷後乾冷，周日（8日）晚間至下周一（9日）清晨最冷，西半部平地低溫下探攝氏9至11度。
一分鐘報天氣 / 週三 (02/04) 至週五冷氣團減弱、轉東風，各地回溫轉晴，週末新一波冷空氣影響
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣轉為受到高壓迴流帶來的偏東風至東南風影響，且整體水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多雲、穩定天氣為主；而花東地區因地形迎風，雲量時多並有局部短暫陣雨，西部晨間要留意有局部霧。各地氣溫回升，白天舒適偏暖，南部略熱；預測北部至東部高溫20-24度，低溫約15-18度；中南部高溫約25-30度，低溫約15-19度。環境偏乾，清晨輻射冷卻仍明顯，日夜溫差大，請留意服裝調整。 目前預報顯示，週末隨著鋒面通過後，新一波冷空氣南下。預測北部與東部最快自週五夜間起轉陰有雨並逐步轉冷；中南部雖降雨有限，以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷。預測北部至東北部平地低溫可下探11–13度，週日為本波冷空氣最強時段，期間雖環境水氣漸有減少趨勢，但海拔三千公尺以上或北部兩千以上高山在近冰點條件下，仍有個態降水(霰、雪或結霜霧淞)機會。 冷空氣強度仍有待觀察，不排除加強或達寒流可能；總之，本週末為明顯轉冷的變化期，請持續關注最新預報，並提前規劃保暖與低溫防範。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供
週末冷空氣轉強 達「寒流」機率提升！專家：可跌破6℃
【高沛生／綜合報導】近期大陸冷氣團雖逐步減弱，但周末將有「很強」冷空氣南下，歐洲模式最新模擬顯示，下波冷氣團達到寒流等級的機率提高，本島平地最低氣溫不排除降至6°C以下。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，這波冷空氣影響時間長、範圍廣，週五鋒面通過後天氣轉變明顯，週六起中部以北濕冷有雨，後續雖短暫回穩，仍有另一波冷空氣接續影響。
入冬最冷！今年最強寒流週末報到 專家曝「最冷時刻」：凍探5度
把握好天氣！週五（6日）晚間開始會變天，接這週末鋒面及冷空氣接力影響。氣象專家吳聖宇指出，熱帶低壓（TD02）未來會來到菲律賓南部，甚至後期有機會往南海移動，但是因為週末將有強冷空氣南侵。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提到，最冷時段落在週日（8日），天氣型態為先濕後乾，屆時西半部前山丘陵及空曠地區若輻射冷卻顯著，則有機會出現5度左右極端低溫。
天氣回暖！明起中南部高溫上看30度 週末恐有強烈大陸冷氣團來襲
位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今（4）晚增強編號第2號颱風「西望洋」（PENHA）。氣象署表示，預測「西望洋」朝西方向移動，對台灣無直接影響。針對明天天氣，氣象署表示，各地大多為多雲到晴，僅花東地
把握3天好天氣！ 週末恐迎首波寒流 週六至下週一最冷
台北市 / 綜合報導 受到高壓迴流影響，全台在週五(6日)前，都將是晴時多雲暖晴好天氣，但週五晚間開始，將有鋒面通過，隨後有強冷空氣南下。氣象專家提醒，這波冷空氣強度不排除達寒流等級，屆時全台氣溫又將顯著下降，預估最冷時段落在週六至下週一清晨，民眾需提前做好防寒準備。另外，位在菲律賓東方海面上有熱帶性低氣壓生成，強度若持續增強，可能升級為今年第2號颱風「西望洋」，未來路徑將朝菲律賓前進，對台灣不會形成威脅。 原始連結