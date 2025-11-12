輕颱鳳凰中心漸逼近 恆春半島風浪增強

巨浪不斷拍向香蕉灣岸際激起浪花跟大量水氣，隨著鳳凰颱風接近，屏東恆春半島沿海12日下午大浪不斷；同樣浪潮洶湧的南灣，出現1頭梅花鹿躲在沙灘不肯離開。

公視記者陳奐宇在現場指出，「梅花鹿疑似被野狗追逐咬傷之後，躲到了南灣的沙灘上，受到嚴重的驚嚇，但由於現場這邊目前風浪非常的大，而且海況很差，所以是無法救援的。」

墾管處保育研究科技佐闕脩育表示，「因為現在如果我們太靠近牠，牠可能受到驚嚇，又會往海裡面走，然後對我們的救援員工也會有一些生命的危險，所以我們現在就只能等牠上來。」

疑似遭流浪犬攻擊逃進海裡，墾管處人員只能在邊坡守候，因為下午南灣海域風浪持續增強、浪高達4至5米，為確保遊客安全，海巡一整天也加派人手在沿岸巡邏。

第六岸巡隊香蕉灣安檢所士官長林盛祈說明，「今日我們派遣29車103人加強宣導，包含驅離、開罰違規民眾。」

工作人員將貓舍玻璃窗貼上膠帶防風，儘管颱風清晨觸陸，但上午僅有零星降雨，車城有寵物園區業者下午開始防颱，除了貓舍防風，侏儒羊等動物休息的園區也用貨車頂住大門，防止被強風吹開。

寵物園區業者張小姐指出，「大門一定要做好防護，避免讓大風吹到它不能關上，或者是被吹掉了，所以我們的卡車會卡在那邊，另外我們的屋舍也就是讓牠們躲雨跟躲風的。」

恆春市區直到下午都僅有間歇性降雨，上午甚至一度放晴，不少民眾趁風雨還沒來，趕緊上街採買，讓市場出現人潮。由於午後隨著颱風即將登陸，風雨也會增強，提醒民眾避免外出，小心安全。

