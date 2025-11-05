輕颱鳳凰估下週路徑北轉 是否影響台灣仍待觀察

東北季風影響，5日北部地區濕濕涼涼有時出現短暫陣雨，其他地區多雲到晴，不過從下週開始，恐怕天氣再出現變化，目前在關島海面上熱帶性低氣壓TD29，預計生成鳳凰颱風，可能影響台灣天氣。

氣象署預報員黃恩鴻報導，「下週二及三就會受到熱帶系統最明顯的影響，特別是在北部及東半部，迎風面地區要特別留意，雨勢會明顯的增加，如果路徑是距離台灣比較接近，甚至靠近南部陸地的話，那南部地區的朋友也要留意。」

目前氣象署預估，TD29可能持續朝西北西方向移動，到了週末可能抵達菲律賓東方海面，隨後在下週一經過菲律賓北側陸地，緊接著週一就會出現北轉角度，可能出現較早北轉接近台灣東側，或是稍晚轉彎接觸台灣西南側陸地，甚至更偏西進入廣東沿海。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，「它在北轉的過程當中，強度看起來是會慢慢的在減弱，但是對於這種環流範圍，比較大的颱風還是要特別注意，因為它可能影響我們的程度，會比這種小颱風要來的大滿多的。」

氣象達人也提醒，影響台灣天氣的可能性大，要密切注意防災預備。

另外，就在菲律賓中部地區則受到海鷗颱風嚴重影響，路上滿是積水泥濘，漂走的廢棄物堆滿整路，房屋也淪為廢墟，民眾生活大受影響。

在地居民Enzo Uy說道，「洪水上漲時，我差點被淹死，還被洪水沖走了。」

民眾心中餘悸猶存，據外電報導，海鷗颱風釀成的死亡人數不斷攀升，目前至少已有90人罹難，甚至包括6名軍人，他們搭乘的直升機在南阿古桑省執行救援任務時墜毀。宿霧省已宣布進入「災難狀態」，有超過34萬人暫時棲身於疏散中心，民眾也期盼生活盡快恢復如常。