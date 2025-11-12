輕颱鳳凰加速穿台！「3地區」明上午停班停課達標

生活中心／李明融報導

今年第26號颱風「鳳凰」目前在鵝鑾鼻西方海面，持續往東北方向移動，接近台灣南端陸地，中央氣象署指出，鳳凰颱風近中心最大風速每秒18公尺，目前為輕度颱風下限，接近台灣過程中強度繼續減弱，儘管如此強風豪雨仍不可小覷，氣象署也持續發佈海上陸上警報，根據最新風雨預測指出，明天（13日）上午6點至12點，風力預測剩3地區達標。

輕颱鳳凰加速穿台「仍有機會颱風假」？「3地區」明上午停班停課達標

鳳凰颱風今天下午2點中心位置在北緯22.0度，東經119.7度，以每小時15公里速度，向東進行。（圖／翻攝自氣象署）中央氣象署指出，鳳凰颱風今天（12日）下午2點中心位置在北緯22.0度，東經119.7度，以每小時15公里速度，向東進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，本週已經連續2天有縣市宣布停班停課，氣象署指出明天仍有3地區風力預測達標，「風力停班課達標地區」（13日06時至13日12時）分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、澎湖縣。依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

氣象署透露，目前「風力停班課達標地區」分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、澎湖縣。（圖／翻攝自NCDR）

氣象署指出，鳳凰颱風今天晚間通過台灣南端陸地之後，會往東北方向移動，並與北方低壓帶有交互作用，逐漸變成溫帶氣旋。隨著北邊高壓往東移動，台灣附近會有一波東北季風增強，週四、週五（14日）溫度略下降。東北季風週六週日（15日、16日）減弱，但週日晚間另一波大陸高壓南下，下週一、二（17日、18日）東北季風會帶來明顯降溫。溫度方面，明後兩天台中以北及宜花整天稍涼，高溫約25、26度，北台灣清晨低溫20度上下。下周一、二各地清晨低溫15、16度到18度上下，白天高溫低於20度。

