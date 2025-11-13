輕颱鳳凰史上最短命11月登陸颱風！14日最低溫18度注意強降雨路上強風

文／景點+ 秀智整理報導

輕度颱風、第26號颱風「鳳凰」創下史上登錄後最短命颱風，它在12日晚間從高雄屏東登陸之後，便迅速轉弱為熱帶性低氣壓，僅20分鐘就瓦解消散，堪稱58年來首度11月登陸的颱風、也是登陸後最短命的颱風。中央氣象署也在12日20時30分解除海上、陸上颱風警報。

14日(五)受到東北季風影響，易有短延時強降雨，臺灣中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼；基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣溫方面，北臺灣天氣較涼，整日約20至22度，而其他地區低溫為21至23度，高溫為26到28度，白天舒適早晚涼，外出請多加件衣物注意保暖。 離島天氣：澎湖晴到多雲，22至24度；金門晴到多雲，29至33度；馬祖晴到多雲，18至20度。

陸上強風警報

14日中央氣細數發布陸上強風景報，屬黃色燈號，特報範圍包括基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。





注意(警戒)事項

黃色燈號：注意！在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。