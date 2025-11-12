輕颱鳳凰影響程度漸緩 嘉縣11/13正常上班上課

交通部中央氣象署已發布輕度颱風鳳凰海上與陸上颱風警報。根據最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北移動，暴風圈已進入台灣西南方近海，對嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。依據氣象署釋出的最新風雨預測資料，與風力、雨量的規範停班課標準，全台灣各縣市11月12日的上班課情況的最新資訊整理如下：北部地區基隆市：12日正常上班、正常上課。台北市：12日正常上班、正常上課。新北市：12日正常上班、正常上課。桃園市：12日正常上班、正常上課。新竹市：12日正常上班、正常上課。新竹縣：12日正常上班、正常上課。中部地區苗栗縣：12日停止上班、停止上課。台中市：12日停止上班、停止上課。彰化縣：12日停止上班、停止上課。南投縣：12日正常上班、正常上課。南部地區雲林縣：12日停止上班、停止上課。嘉義縣：12日停止上班、停止上課。嘉義市：12日停止上班、停止上課。台南市：12日停止上班、停止上課。高雄市：12日停止上班、停止上課。屏東縣：12日停止上班、停止上課。東部地區宜蘭縣：12日

台灣好新聞 ・ 1 天前