輕颱鳳凰影響程度漸緩 嘉縣11/13正常上班上課
嘉義縣政府公告，依據中央氣象署發布之鳳凰颱風海上陸上17時30分警報暨19時風雨預測資訊，嘉義縣「未列入陸上警戒區域」，明（11/13）日風雨預測趨緩，均未達停班、停課標準，嘉義縣明（11/13）日正常上班、正常上課。
更多新聞推薦
其他人也在看
颱風鳳凰減弱 嘉縣撤銷山、海危險區域管制
（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉義縣政府今晚6時半發布公告，據中央氣象署資料顯示，嘉義縣已非輕度颱風鳳凰海上、陸上颱風警報區，因此撤銷登山遊憩區、行水區域、沿海危險區域管制。中央社 ・ 19 小時前
快訊／鳳凰颱風逼近！陸警範圍「擴大至6縣市」
鳳凰颱風預計在明（12）日登陸台灣，中央氣象署稍早更新警戒範圍，新增嘉義，其餘縣市包括台南、高雄、屏東、台東、恆春半島。預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風鳳凰影響 北海岸及台東山區防豪雨
（中央社台北12日電）中央氣象署今天晚間表示，因颱風鳳凰或熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明天北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨。中央社 ・ 18 小時前
評估輕颱鳳凰影響程度 嘉市：11/13 照常上班上課
嘉義市政府公告，根據中央氣象署預報最新資訊，輕度颱風鳳凰預計今晚從恆春地區出海，期間有逐漸減弱為熱帶性低氣壓趨勢，嘉義地區已解除陸上警戒。嘉義市政府宣布，明日(11/13)照常上班、照常上課。提醒市民朋友明日仍有大雨或強陣風發生機率，外出往來通行請注意自身安全。更多新聞推薦 ● G7外長聯合聲明重申台海和平重要性 林佳龍：維護台海現狀已是國際共識台灣好新聞 ・ 18 小時前
快訊／最新風雨預測！12縣市風雨達停班課標準
快訊／最新風雨預測！12縣市風雨達停班課標準EBC東森新聞 ・ 1 天前
颱風鳳凰來襲 陳其邁：高雄預防性撤離111人
（中央社記者洪學廣高雄11日電）颱風鳳凰來襲，高雄市長陳其邁今天表示，依氣象署資料還無法判斷明天是否達停班課標準，可能要晚上7時才能決定。另目前累計預防性撤離111人，提醒市民嚴加戒備。中央社 ・ 1 天前
鳳凰颱風轉弱 台南13日正常上班上課
因應鳳凰颱風來襲，台南市12日停班停課，不過，台南幾乎沒有風雨之感，直到晚間才開始降雨。根據中央氣象署資訊，13日台南市風力及雨量預測均未達停班停課標準，台南市政府晚間宣布，13日照常上班、照常上課。中時新聞網 ・ 18 小時前
台中市停班課 上午無風又無雨陰天 (圖)
颱風鳳凰逼近，台中市政府宣布12日停止上班、停止上課，許多市民一早醒來發現無風又無雨，只是天空陰沉而已。中央社 ・ 1 天前
屏東縣11/12停班停課
記者毛莉／屏東報導 依照中央氣象署資訊，輕颱鳳凰暴風圈已接近西南方近海，屏東縣已列入…中華日報 ・ 1 天前
彰化宣布明停班課 網友等不及臉書刷一整排「咕嚕咕嚕」
彰化縣政府晚間宣布，依據中央氣象署預報資料，彰化縣11月12日（三）已達停班停課標準，明（11／12）日停止上班、停止上課，請鄉親隨時關注颱風資訊，避免外出，做好防颱準備。中時新聞網 ・ 1 天前
高雄、台南停班課揭曉 陳其邁、黃偉哲臉書湧入「最帥的男人」
稍早中央氣象署預報，鳳凰颱風將於明（12）日傍晚從高雄、屏東登陸，再從花蓮、台東出海。今（11）日高雄、台南都宣布停班停課，市長陳其邁、黃偉哲發文分享停班停課消息，不少人紛紛湧入留言「愛你」、「最帥、最瀟灑的男人」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰進逼 屏撤離山區村民逾百人
輕度颱風鳳凰來襲，屏東已列為警戒區域，屏東縣府昨（十一）日撤離逾百名山區村民、收容人數有七十人。縣長周春米表示，這是自二○○四年以來，睽違二十年在十一月還有颱風侵台！而隨著鳳凰颱風持續北上，預估登陸地點往南修正至高屏地區，恆春半島及山區預估出現豪雨，沿海及低窪地區須嚴防潮汐引發的淹水問題。縣府團隊昨日凌晨已啟動一級災害應變中心，各單位全面戒備、嚴陣以待，全力守護縣民安全。另外，里港警分局員警於昨日上午十一時許，開始配合三地門鄉公所執行撤離工作，大社村有十六名居民已於中午前先自行下山依親撤離；三地門分駐所會同三地門鄉公所至達來、德文村執行預防性撤村，由三地門鄉公所秘書陳忠雄、達來村長董吉正向村民廣播勸導撤村，村民可搭乘鄉公所安排車輛或自行至三地門體育館安置中心躲避颱風。屏東 ...台灣新生報 ・ 1 天前
LIVE／鳳凰減弱中估晚間登陸屏東 氣象署11:40最新說明
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」持續減弱中，暴風圈也在縮小，不排除將提前降級為熱帶性低氣壓，預計在今（12）日傍晚左右登陸高雄或屏東，後（13）日清晨從台東附近出海。中央氣象署將在上午11時40分，由預報員朱美霖出面說明颱風的最新動態。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。民視 ・ 23 小時前
放不放颱風假？雲林縣停班課公告一改再改 市民無奈：心情像洗三溫暖
雲林縣政府今（11）日晚間接近20時宣布明（12）日停班停課，然而，就在1小時前，行政院人事行政總處官網已先行公布雲林「停班停課」消息，卻多次反覆變動。緊接著，雲林縣長張麗善的臉書專頁在19時50分左右貼出「照常上班上課」的訊息，讓關注上班課動態的民眾全都傻眼，直呼：「到底放不放假？」今日下午16時左右，張麗善召集各局處長在消防局舉行一級緊急應變中心會議，裁......風傳媒 ・ 1 天前
颱風鳳凰減弱為熱帶低壓 晚間8時30分解除警報
（中央社記者張雄風台北12日電）中央氣象署表示，第26號颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，今天晚間8時30分解除颱風警報。中央社 ・ 17 小時前
來得快去得快！颱風鳳凰估晚間登陸恆春半島 深夜即「快閃出海」
今年第26號輕度颱風「鳳凰」來勢洶洶又去得急。中央氣象署表示，鳳凰今（12）日晚間將自恆春半島登陸，短暫通過陸地後迅速出海，預估深夜減弱為熱帶性低氣壓，海上、陸上颱風警報將在同一時間解除。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
放颱風假？最新風雨預測出爐 「9縣市」達停班課標準
氣象署最新資料顯示，輕度颱風鳳凰（FUNG-WONG）的暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地。截止今（12）日上午7時，已經有11縣市、3鄉、1校停止上班上課，稍早，氣象署公布最新風雨預測，今晚「9縣市」可能達停班停課標準。但是否停班停課，將由地方政府決定後公布。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輕颱鳳凰襲台 全台11/12停班課資訊報你知
交通部中央氣象署已發布輕度颱風鳳凰海上與陸上颱風警報。根據最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北移動，暴風圈已進入台灣西南方近海，對嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。依據氣象署釋出的最新風雨預測資料，與風力、雨量的規範停班課標準，全台灣各縣市11月12日的上班課情況的最新資訊整理如下：北部地區基隆市：12日正常上班、正常上課。台北市：12日正常上班、正常上課。新北市：12日正常上班、正常上課。桃園市：12日正常上班、正常上課。新竹市：12日正常上班、正常上課。新竹縣：12日正常上班、正常上課。中部地區苗栗縣：12日停止上班、停止上課。台中市：12日停止上班、停止上課。彰化縣：12日停止上班、停止上課。南投縣：12日正常上班、正常上課。南部地區雲林縣：12日停止上班、停止上課。嘉義縣：12日停止上班、停止上課。嘉義市：12日停止上班、停止上課。台南市：12日停止上班、停止上課。高雄市：12日停止上班、停止上課。屏東縣：12日停止上班、停止上課。東部地區宜蘭縣：12日台灣好新聞 ・ 1 天前
竹縣家庭教育中心偕9鄉鎮推動家庭教育
新竹縣家庭教育中心推動「美好家庭成長團體方案」，今年由家教中心志工團與九鄉鎮農會、樂齡學習中心及社福中心合作，共辦理二十八場次家庭教育活動，吸引九百零七人次參與。家教中心表示，一一五年度除了持續與各單位合作辦理外，中心也將新研發「認識多元型態家庭」新方案，持續將家庭教育相關概念帶入社區。新竹縣家庭教育中心十二日表示，「志工」是社會默默行善不可或缺的力量，中心擁有一群負責任的志工團隊，自一○八年度研發「美好家庭成長團體方案」，從一一○年開始試辦推廣，今年除了攜手竹北、新豐、湖口、寶山、峨眉、橫山及竹東地區等農會辦理活動，還新增新豐、新埔、竹東、北埔等樂齡學習中心及竹北區社福中心的合作。新竹縣家庭教育中心努力深入社區推廣的家庭教育議題包括「家務分工」、「家人溝通」、「家人關係 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
颱風鳳凰逼近 中國福建浙江撤離8.5萬人
（中央社台北12日電）輕度颱風鳳凰威力雖持續減弱，但外圍環流對福建、浙江、廣東一帶沿海仍構成威脅。中國媒體報導，因應颱風鳳凰可能結合東北季風帶來強風豪雨，福建、浙江兩省目前已分別撤離逾5.5萬人及逾2.9萬人到安全地點。中央社 ・ 19 小時前