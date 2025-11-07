輕颱鳳凰恐致輻合帶「卡在台灣東北方」 北東迎戰豪雨

輕颱鳳凰7日已到鵝鑾鼻東南東方2190公里海面處，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，「鳳凰」可能在未來48小時內達巔峰，若使輻合帶卡在台灣東北近海，桃園以北、基宜花東將有較長時間的豪雨發生。

輕颱鳳凰持續往西北西方向移動，可能會在48小時內達巔峰狀態並登陸台灣陸地。（圖／翻攝自Facebook@氣象報馬仔）

根據中央氣象署7日觀測資訊，輕颱鳳凰早上8時的中心位置在北緯11.3度，東經138.3度，以每小時25公里速度向西北西進行。其中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，7級風平均暴風半徑150公里（西北側180公里、東北側150公里、西南側130公里、東南側120公里），10級風平均暴風半徑50公里（西北側60公里、東北側50公里、西南側40公里、東南側40公里）。

氣象粉專「氣象報馬仔」7日在臉書表示，輕颱鳳凰即將增強為中度颱風，移動速度也逐漸從每小時25公里加速到31公里，後續有較高機率升級成強烈颱風，也有登陸台灣的趨勢。其系統低層中心封閉明顯、環流範圍廣，且結構緊實，預估鳳凰颱風強度會在未來36小時至48小時達到巔峰。

氣象署公布目前（截稿前）鳳凰颱風在未來120小時侵襲全台各縣市機率，南部機率較高。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

鳳凰颱風未來36小時前進方向持續偏西，由於目前冷空氣比預期偏弱，使導引颱風的路徑和颱風後期走勢存在變數，鳳凰颱風抵達南海時，有可能進入鞍型場環境，導致颱風系統速度減慢北轉並接近台灣海峽南部，因此務必留意鳳凰颱風登陸台灣陸地的趨勢。

同時，若鳳凰颱風來到南海的移速變慢，輻合帶會「卡」在台灣東北近海，此時颱風外圍環流會持續輸送大量暖濕水氣，加劇北冷南暖的共伴輻合帶，桃園以北、基宜花東等地區在10日至12日有機會出現豪雨等級降雨，時間也會明顯拉長。後續颱風進入台灣海峽南部時，強度仍可能維持輕颱上限等級，呼籲民眾及早做好防颱措施。

