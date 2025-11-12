輕颱鳳凰未達停班課標準 雲林縣11/13照常上班上課
雲林縣政府公告，依據中央氣象署最新預報資訊，明日(11/13)雲林縣未達停班停課標準，明日照常上班、照常上課。縣府持續嚴密監控颱風動態，隨時準備應對各種狀況，也請民眾提高警覺，注意安全。
