輕颱鳳凰未達停班課標準 雲林縣11/13照常上班上課

雲林縣政府十一日於縣府親民空間舉辦「一一四年度績優長照團體及人員頒獎典禮」，表揚投入長照表現卓越足為楷模的個人與團體。縣長張麗善感謝所有獲獎單位與照顧人員長期以來的辛勞付出。每位長照夥伴都是雲林的驕傲，用愛心與耐心陪伴長輩，讓在地安養、在地老化成為可能。張麗善縣長指出，雲林縣高齡人口比例雖然全台名次退居第五，但已達二十一.七%超高齡社會，長照需求持續攀升，顯示照顧服務的重要性與挑戰並存。縣府積極推動智慧長照與輔具補助，讓科技協助減輕照顧壓力，提升服務品質。張縣長指出，雲林平均壽命僅七十八‧七四歲，低於全國平均二‧一歲，主要因醫療與交通資源不足。許多長輩因交通不便或經濟困難延誤就醫，因此縣府今年特別編列交通補助經費，協助完成篩檢及轉診，讓「早期發現、早期治療」能落實在地。她 ...

台灣新生報 ・ 21 小時前