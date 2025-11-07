輕颱鳳凰逼近台灣！挑戰58年來「11月首登陸颱風」 這時間影響最劇烈

鳳凰颱風持續朝西北西轉西方向前進，預計下週一會影響台灣。圖／翻攝自中央氣象署

鳳凰颱風生成後持續朝台灣方向前進，根據中央氣象署資料顯示，11月有颱風來襲並不罕見，據統計過去曾有19個11月颱風讓台灣發布颱風警報，但唯一登陸台灣的是1967年的「吉達」颱風。鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，不排除會登陸台灣，但仍然需要後續觀察。

中央氣象署指出，輕颱鳳凰今日上午8時中心位在鵝鑾鼻東南東方2190公里的海面上，向西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一（10日）至下週三（12日），到時候迎風面北部、東半部雨勢將明顯增加，不過至於否會登陸台灣，不排除這個可能性，還需要再繼續觀察。

事實上，根據中央氣象署資料統計，過去曾有19個11月的颱風讓台灣發布颱風警報，最近的就是去年的天兔颱風以及康瑞颱風，雖然有發布海上、陸上颱風警報，但是沒有登陸台灣。上次在11月登陸台灣的颱風要追溯到1967年的吉達颱風，於11月18日在花蓮登陸，造成花蓮地區在災情慘重，有人員因此傷亡。

另外，氣象專家鄭明典指出，看過所有預測模式，在鳳凰颱風接近台灣的前後時間點，那時段雖盛行東北季風，但並沒有顯著的冷空氣南下，大陸冷高壓也明顯偏弱。他認為「颱風主要還是受（中高層）副高的導引加上低層東北季風的影響」，這種情況颱風可能會有高低層不同步的現象，也就是高低層分離現象。



