輕颱「天琴」估今生成 「急凍12℃」時段曝光！

生活中心／江姿儀報導



昨（24日）全台各地最高溫破30度，今（25日）明顯降溫，受東北季風夾帶一波弱冷空氣南下影響，氣溫持續下滑，今晨各地最低氣溫落在16至18度之間。中央氣象署預估熱帶低壓TD30今有成颱趨勢，對此氣象專家吳德榮指出，熱帶低壓預估今發展成輕度颱風「天琴」，而本週將會有2波東北季風來襲，「急凍時段」曝光，屆時恐下探12度。





天琴估今升輕颱對台影響曝！專家揭這時段「急凍12℃」：1週2波東北季風南下

吳德榮指出本週將會有2波東北季風來襲，週五到週日（28～30日）清晨因輻射冷卻，部分地區平地恐下探12度。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會、中央氣象署）

吳德榮在 「氣象應用推廣基金會」專欄 中指出，根據今（25日）清晨5時觀測，各地低溫北、中、南氣溫降至17度左右，東部低溫來到16.2度。今晨一小波東北季風南下，迎風面低雲層增多，不過水氣少，僅北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式（ECMWF）顯示，今（25日）西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾。明（26日）東北季風減弱，各地天氣晴朗穩定，北台白天稍涼，苗栗以北部分平地區域受清晨輻射冷卻影響，最低氣溫恐降至13度。

天琴估今升輕颱對台影響曝！專家揭這時段「急凍12℃」：1週2波東北季風南下

吳德榮指出，輕颱天琴估今生成，對台無直接影響。（圖／翻攝weathernerd）

吳德榮表示，週四（27日）將有另一波「東北季風」南下，帶來水氣，迎風面降雨機率增；週五水氣東移轉乾，週末（29、30日）因高壓影響，回歸晴朗天氣，氣溫回升，日夜溫差大。不過他提醒，週五到週日（28～30日）清晨因輻射冷卻，部分地區平地將岀現12度左右的低溫。至於颱風動向，最新歐洲模式（ECMWF）模擬，熱帶低壓TD30（25日）將通過菲律賓中部、進入南海，有機會增強為輕度颱風「天琴」，向西北西朝越南方向前進，對台無直接影響。





