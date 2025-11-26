輕颱「天琴」生成！專家揭最新路徑 登陸時間曝光

原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD30，於昨晚增強發展為輕度颱風「天琴」。 圖：取自賈新興臉書

[Newtalk新聞] 原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD30，於昨晚增強發展為輕度颱風「天琴」，對此，氣象專家賈新興指出，「天琴」未來將會往南海方向前進，但後續的路線仍有分歧，AI預測大概29日左右就會靠近越南近海，並在12月1日逐漸減弱；歐洲預測將會一路往越南前進，有機會在30日到12月1日登陸越南。

賈新興指出，天琴颱風目前持續地朝南海前進，前面的預測分歧不大，但後期的預報變化就滿明顯的，AI預測大概今明兩天就會靠近越南南部近海，後續因環境不好，往北邊海面前進，預計在越南中部近海減弱。

歐洲預測將會一路往越南南部前進，有機會在30日到12月1日登陸越南南部；至於氣象署的預報，明天後「天琴」的路線不確定增大，目前是以AI預測為主，大概29日左右北轉靠近越南近海，並在12月1日逐漸減弱，不過都對台灣沒有影響。

氣象專家賈新興指出，「天琴」未來將會往南海方向前進，但後續的路線仍有分歧。 圖：取自賈新興臉書