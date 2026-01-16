輕颱「洛鞍」路徑大迴轉！台灣水氣增多4區防大雨

今年首颱「洛鞍」昨日下午2時生成，目前位在菲律賓東南方海面，預估未來會朝西北前進，轉北再轉偏東，逐漸「大迴轉」。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 今年第一號颱風「洛鞍」於昨(15)日下午生成。中央氣象署指出，「洛鞍」目前位在菲律賓東南方海面，預估未來會朝西北前進，再轉北、偏東移動形成「大迴轉」，雖然距離遠不會直接影響台灣，但移動過程中的水氣，導致今日起雨區擴大，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島都有連續降雨。

氣象署指出，今年首颱「洛鞍」昨日下午2時生成，目前位在菲律賓東南方海面，預估未來會朝西北前進，轉北再轉偏東，逐漸「大迴轉」，不會直接影響台灣。但過程中將帶來水氣，今日起雨區將逐漸擴大，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島水氣稍增，偶有局部降雨。

下週起新冷氣團報到，迎風面變天轉濕冷。19日東北季風報到、20日冷氣團南下，21日至22日將是最冷時刻。這段期間，迎風面桃園以北、東半部及恆春半島將有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨持續，尤其20日有局部較大雨勢。

