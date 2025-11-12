輕颱「鳳凰」共伴發威！宜蘭蘇澳時雨量破百創紀錄 僅次梅姬颱風

從累積雨量圖可以看到東半部「紫爆」雨量驚人，和西半部呈現強烈對比。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 受到東北季風和鳳凰颱風共伴效應影響，北部和東半部狂風暴雨，尤其昨(11)天宜蘭蘇澳時雨量達130.5毫米，創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年梅姬颱風，對此，氣象署表示，隨著鳳凰颱風減弱往東移動，共伴效應也跟著北抬，預估今(12)晚颱風出海後，降雨就會明顯減緩。

根據氣象署統計，昨天宜蘭蘇澳時雨量達到130.5毫米、日雨量648.5毫米，創下該測站11月歷史紀錄，也創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年的梅姬颱風，且累積雨量圖可以看到東半部「紫爆」雨量驚人，和西半部呈現強烈對比。

而從10日至今天上午12時，有9個測站累積雨量超過7百毫米，其中有6個就在宜蘭，分別為東澳嶺測站1062毫米、冬山(水利會冬山工作站)967毫米、冬山(冬山消防分隊)954毫米、西帽山856毫米、蘇澳774.5毫米、羅東769毫米、冬山新北城751毫米、羅東國五S047K 724.5毫米；另一個在新北瑞芳大粗坑752毫米。

對此，氣象署指出，宜蘭昨天出現豪雨主因為共伴效應所致，當颱風外圍環流帶來的東南風與北方東北風交匯，暖濕空氣與冷空氣輻合，就容易產生明顯降雨，加上地形影響因素，蘇澳累積雨量較為顯著，事實上，此次最大雨勢就下在宜蘭地區，其他大台北、花蓮也都有明顯降雨。

接下來颱風將逐漸減弱往東移動，共伴效應也會跟著北抬，目前宜蘭雨量已有減少，目前花東時雨量仍有20毫米以上，預估今天晚間颱風出海後，降雨就會更為減緩。

