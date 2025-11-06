即時中心／綜合報導

熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據日本氣象廳最新資料，颱風目前將朝西北西方向前進、逐漸接近呂宋島，預估在下週一至二間通過。由於菲東海水溫度較暖，意味著能量充沛，未來將快速增強變胖；目前氣象廳評估，鳳凰颱風在穿越呂宋島後，有機會北轉、朝台灣方向靠近。

氣象署表示，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，在今日凌晨2時發展為輕度颱風「鳳凰」，預測未來朝西北西方向、往菲律賓呂宋島前進。氣象署預測，11、12日（下週二、三）會是鳳凰最接近台灣本島的時間點，不排除登陸；就算沒有登陸，也有機會與東北季風產生共伴效應，造成顯著降雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在昨日分析提到，鳳凰的螺旋性相當明顯，型態不錯、範圍頗大，成颱後會快速發展、增強，在抵達菲律賓前會變成一顆又大又強的颱風；但之後的狀況，就得看鳳凰的路徑走法了，「不同走法，進入的環境會差滿多的。」

同時颱風論壇也貼出台灣週邊海水熱焓量圖，可見菲東海水溫度較暖，意味著能量充沛，「為什麼鳳凰形成之後可以又強又壯的，一個很大的因素就是他將經過又暖又充滿能量的區域，不變胖也難」；不過，只要通過呂宋島、進入巴士海峽後，環境就會變很差了。

快新聞／輕颱「鳳凰」凌晨成形！「這原因」未來將快速增強變胖 有機會北轉

最新海水熱焓量圖，可見鳳凰颱風將經過高海溫區域，將變得更強更壯。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）







