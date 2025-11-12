輕颱「鳳凰」持續消風 陸警剩南高屏及台東4縣市

輕颱「鳳凰」今天(12日)傍晚5時的中心位置已來到鵝鑾鼻西北西方70公里處，正加速朝恆春半島前進，強度依舊維持輕颱下限，但暴風圈已縮小到80公里，陸警範圍也限縮到南高屏及台東等4個縣市。

輕颱「鳳凰」12日傍晚持續進逼台灣南端陸地，由於它的7級風暴風半徑已從120公里迅速衰減到80公里，氣象署也同步解除南投、嘉義及花蓮的陸上颱風警報，只剩台南、高雄、屏東及台東4個縣市還在陸警範圍內。

氣象預報中心科長林秉煜指出，隨著「鳳凰」即將登陸，並減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也將在解除颱風警報後，隨即發布「熱帶性低氣壓特報」。林秉煜說：『(原音)隨著這個颱風持續向東移動，我們預估最快在未來的1-2個小時它就逐漸通過屏東、甚至掠過鵝鑾鼻這個地方；也在今天晚上到深夜會逐漸從台東到屏東一帶出海。如果這個颱風在未來通過我們南部陸地的過程當中，它的強度進一步減弱，我們也不排除最快在今天晚上到深夜就會把它減弱為熱帶性低氣壓，同時我們也會發布「熱帶性低氣壓特報」，來提醒我們附近的海面、陸地的風力以及降雨的情況。』

氣象署提醒，隨著「鳳凰」逐漸東移，南部地區的雨勢將轉趨明顯；此外，颱風環流帶來的東南風也會持續為花東帶來間歇性降雨；與此同時，由於東北季風逐漸增強，北台灣雨勢也將不斷。因此，除了北部、南部、東半部仍要嚴防大雨；基隆北海岸、大台北山區也要嚴防局部豪雨或短延時強降雨。而且即便13日白天颱風消散，北台灣和東半部仍需留意東北季風帶來的迎風面降雨。

此外，在颱風東移的過程中，沿海地區包括台中以南到恆春半島、澎湖、馬祖，尤其南高屏及台東，都可能颳起9級的強陣風；而且13日在沿海地區、恆春半島及各離島也會受到東北季風的影響，持續出現9-10級的強風。

至於這兩天各海域的浪況也很兇險，除了東沙島已掀起6米以上的巨浪，小琉球也有5、6米的大浪，台灣海峽的浪高普遍上看5米，東半部也來到3米以上。預估明天風浪依舊維持在3米以上，尤其台灣海峽北部、北部海面及東北部海面都會在東北季風影響下出現5米的大浪。(編輯：沈鎮江/許嘉芫)