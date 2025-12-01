輕鬆付信用卡收款相關規則異動

親愛的賣家您好：

為配合金流廠商作業調整，輕鬆付信用卡收款之款項撥款時程將於2025/12/31起異動如下：

週一~週二交易，次週二撥款

週三~周日交易，次週五撥款

信用卡撥款時程異動

另為了提供更安全的交易平台，針對一年內沒有使用信用卡收款功能之賣家，將於2026/1/1起關閉其信用卡收款選項。倘若您仍有信用卡收款需求，仍可隨時申請開啟設定。 👉馬上設定

若有任何疑問或建議，歡迎透過 客服中心 與我們聯繫。

Yahoo拍賣 敬上

tw.bid.yahoo.com.tw