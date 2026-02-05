輕鬆出遊省荷包 公路局啟動春節、228連假疏運計畫

【記者林玉芬/南投報導】農曆春節假期自2月14日至22日長達9天，南投地區預計湧入大量返鄉及觀光車潮，公路局中區養護工程分局4日舉辦南投地區春節疏運記者會，對易雍塞路段之疏導、國道易壅塞路段之疏運及用路人交通資訊，並特別針對清境、日月潭、草坪頭櫻花季及紫南宮等熱點，說明「避堵時段」與「替代道路指引」，呼籲用路人提前規劃，避開塞車尖峰。



公路局中區養護工程分局表示，清境農場景區預估2月18日（初二）-2月20日（初四）上午10時至下午1時為車多易壅塞時段，民眾如當天進入遊玩，建議可提前於上午9時以前到達，避開旅遊車潮。日月潭風景區預估2月18日（初二）-2月21日（初五）上午10時至下午3時為車多易壅塞時段，民眾如當天進入遊玩，建議可提前於上午9時以前到達，避開旅遊車潮。

日月潭及埔里地區旅遊回程民眾，如受到國道6號愛蘭交流道匝道儀控影響，車流回堵至台14線時，公路局已於愛蘭交流道及台14線前設置前行「國6北山交流道」牌面，指引用路人可直行台14線至46k+500左轉北山交流道再接回國道六號西行。

信義鄉草坪頭櫻花季期間，台21線愛玉橋(108K)至草坪頭(110.5K)路段預估2月14日~2月22日(初六)上午11時至下午3時將出現車多或壅塞，周遭進行交管，沿線CMS播放替代路線資訊，鼓勵搭乘接駁車。

竹山紫南宮為熱門參拜廟宇，預估台3線及台3丙線紫南宮路段從2月17日（初一）至22日（初六）上午11時至下午6時易壅塞，建議從國道3號南下民眾，可下名間交流道左轉台三線，國道三號北上民眾則可下竹山交流道左轉台3線，再依路牌指示前往紫南宮。

南投監理站表示，公路局為讓民眾過年期間能免塞車困擾，推出超值國道客運優惠組合，2月13日至22日全面啟動春節連續假期旅客疏運計畫，包含88條國道客運指定路線享平日優惠價或原票價6折優惠，搭配「TPASS 2.0常客優惠」，最高可享票價的42折。另搭乘國道客運、臺鐵、高鐵，10小時內使用電子票證轉乘在地客運即享一段票或基本里程免費，還有轉乘指定幸福巴士竟可免費搭乘，是連假期間省錢又省力的最佳選擇。

另外228連假疏運計畫，2月26日起至3月1日止，推出票價85折優惠，搭配「TPASS 2.0常客優惠」，最高可享票價的6折，轉乘優惠也比照春節的方案。

南投監理站陳洽文站長表示，春節及228連假期間疏運，請民眾多加利用公共運輸工具，可有效減少道路阻塞，並達成節能減碳之效，亦可利用「iBus 公路客運」APP查詢國道客運、公路客運及部分縣市客運班車資訊。