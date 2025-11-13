輕鬆工作是假象 詐團養套殺落網

【警政時報 江雁武/台中報導】刑事警察局中部打擊犯罪中心為防堵假投資詐騙橫行，經大數據分析鎖定台中市東區2處疑似詐欺機房，報請台中地檢署檢察官黃秋婷指揮偵辦，並與台中市、彰化縣刑大共組專案小組，全力追查不法。經縝密蒐證與分析報案資料，查出王姓、黃姓兩名嫌犯涉案，專案小組隨即持法院核發之強制令狀發動攻堅，當場查獲不法電腦設備、虛擬貨幣交易紀錄、假公文等證物，並逮捕王嫌，另同步在雲林拘提黃嫌到案。

刑事警察局中部打擊犯罪中心查獲假投資詐欺機房，二嫌以「輕鬆代工」為餌詐騙逾500萬元，法院重判7年。(圖/記者澄石翻攝)

警方調查，兩嫌先以女性身份在 Facebook、Instagram、Threads 等社群平台張貼「輕鬆代工」、「居家工作」等徵才貼文，誘使民眾加入指定 LINE 群組，並以「總監」、「助理」等角色佯裝公司管理層，指導成員操作所謂「代工平台」以小利吸引信任。待群組成員穩定後，嫌犯即轉貼「高報酬投資計畫」，進一步邀請被害人進入小群組，以假投資名義要求購買虛擬貨幣並轉入詐騙錢包，成功達成「養、套、殺」詐騙流程。

警方指出，為取信被害人，嫌犯甚至偽造「金管會」公文，營造合法投資假象，使被害人誤信投入更多資金。全案共查出受害者10名，累計損失金額超過新台幣500萬元。

台中地檢署依刑法偽造公文書、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌起訴兩人，台中地方法院於114年7月審結，判處兩嫌各7年有期徒刑，並須面對被害人民事賠償責任。刑事警察局提醒，民眾若看到網路上標榜「免經驗、輕鬆高薪」的兼職或代工貼文，務必提高警覺，不輕信陌生人指示加入投資群組或轉帳匯款，以免落入詐騙陷阱。

刑事警察局呼籲，詐騙手法不斷翻新，警方將持續強化科技偵查能量，結合檢警調跨區聯手打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。

