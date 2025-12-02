輕鬆烹調、美味上桌！昆布柴魚高湯

昆布柴魚高湯

昆布柴魚高湯方便快速，不同於雞骨或豚骨高湯須熬製至少3小時，15-20分鐘即可完成，材料且都為乾貨，無需再到市場採購生鮮食材，輕輕鬆鬆就能烹調出美味料理，是我們家最常使用的速成高湯。

食材

昆布（10x10cm), 1張

柴魚, 1/2杯

水, 1000ml

料理步驟



步驟 1：冷水放入昆布浸泡至軟化（指甲可壓斷的程度），中火煮至將滾的狀態即熄火，並將昆布撈起。





步驟 2：放入柴魚靜置約15分鐘，直到柴魚都沉底，濾除柴魚片。

小撇步

1、煮過高湯的昆布可瀝乾再冷凍起來，無須再浸泡可直接烹煮約2-3次高湯。

2、乾昆布表面常有一層白白的粉狀物質，這其實是昆布本身就含有的物質：甘露醇（Mannitol），甘露醇是糖醇類（sugar alcohols）的一種，具有些許甜味，能增加昆布的風味，千萬別洗掉喔！

