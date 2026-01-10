輕鬆跟進免費營養午餐政策 陳麗娜認陳其邁應謝修財劃法

市議員陳麗娜表示，學生免費營養午餐政策，市長陳其邁短短兩天就能政策大轉彎，這表示高雄財力不錯，隨時拿得出錢做該做的事。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳麗娜十日表示，學生免費營養午餐政策，市長陳其邁短短兩天就能政策大轉彎，這表示高雄財力不錯，隨時拿得出錢做該做的事。

陳麗娜指出，其中根本原因，在於國民黨去年在立法院主導通過財政收支劃修法，為高雄增加二百五十八億元統籌分配稅款。這筆統籌款的注入，讓高雄市庫更充盈，更有靈活運用空間，只要不是故意藏錢，真的可以發揮很大用途。最後能很快跟進營養午餐免費，陳其邁和財政局都沒有割肉痛感，絕對於此有關。

陳麗娜提到，其實前不久前，行政院在財劃法修正之後，為了不讓手裡的餅變小，就在給地方的一般性和計劃性補助款動手腳。高雄一般性補助少一百卅六億元、計畫型補助少一百九十三億元、捷運補助少一百零三億元。扣掉增加的統籌分配款，民進黨對外宣稱「加加減減」一共少了一百七十四億元。

她說，民進黨這樣子算法根本是打混戰，早已確定的一般性及捷運補助，行政院為了演戲今年不編，以後也必須編回來，所以總數「加加減減」根本只多不少。

陳麗娜進一步說，更重要的是，冤有頭，債有主。國民黨修財劃法為高雄增加二百五十八億元統籌分配稅款，就是法律硬性規定，行政院無權剝奪。而撥給地方的補助款，是行政院的行政裁量權，給多給少全看行政院心情，立法院管不到。也就是說，為高雄爭取增加二百五十八億元的是國民黨立法院，狠砍高雄預算的是民進黨行政院，陳其邁若是要罵，應該罵行政院才對吧！