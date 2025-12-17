一輛作為獎品的BMW 如今是身價破2千萬的夢幻逸品

記者鍾釗榛／綜合報導

Niki Lauda 的BMW M1即將登上拍賣會。（圖／翻攝Mecum網站）

在經典車世界裡，稀有從來不是新聞，但能和傳奇車手人生交會的車款，才真正讓收藏家心跳加速。這輛BMW M1不是展間商品，而是1979年BMW親手頒給Niki Lauda的冠軍獎勵，用來表彰他在首屆M1 Procar單一品牌賽奪冠的榮耀，如今即將在拍賣會現身，背景之狂，幾乎難以複製。

這輛BMW M1具有F1傳奇車手的身分加持。（圖／翻攝Mecum網站）

一段用生命換來的賽車傳奇

Niki Lauda的名字，對賽車迷而言早已不只是冠軍數字。他是史上唯一同時替法拉利與麥拉倫拿下F1世界冠軍的車手，1976年更在紐柏林發生幾乎致命的事故後，並在短短數週便重返賽道，這段與James Hunt的對決，也成為電影《決戰終點線》的靈魂主線。退役後，他依舊深度參與F1世界， 直到2019年逝世前，都沒離開最愛的賽車運動。

Niki Lauda拿下首屆M1 Procar，顯見他對賽車的熱愛。（圖／翻攝Mecum網站）

本該只出現一次的瘋狂計畫

M1的誕生，本就是BMW為證明自己也能打造「頂級超跑」的豪賭。1978至1981年間僅生產453輛，由義大利名設計師Giugiaro操刀楔形外觀，底盤與車體在義大利完成、最終於德國組裝。3.5升直六自然進氣引擎搭配五速手排，266匹馬力、極速超過257公里，中置引擎配置更成為BMW M史上唯一一次嘗試。

3.5升直六自然進氣引擎。（圖／翻攝Mecum網站）

由義大利名設計師Giugiaro操刀楔形外觀。（圖／翻攝Mecum網站）

這輛M1更像藝術品

這輛車外觀配有罕見的Procar式樣前擾流板，白色車身搭配由藝術家Walter Maurer手繪並簽名的BMW賽車三色線條，被官方認證為Art Car。內裝則保留藍色真皮座椅、空調與經典Becker音響，里程僅約2萬公里，狀態近乎博物館等級，過去多年僅在頂級古董車展中短暫露面。

外觀配有罕見的Procar式樣前擾流板。（圖／翻攝Mecum網站）

內裝保留藍色真皮座椅、空調與經典Becker音響。（圖／翻攝Mecum網站）

身價直逼兩千萬台幣

這輛Niki Lauda冠軍座駕，預計於2026年在Mecum Kissimmee拍賣會登場，外界估價約62.5萬至67.5萬美元，換算新台幣約2,000萬至2,160萬元。對收藏家而言，買到的不只是一輛BMW M1，而是一段再也無法重來的賽車歷史。

Niki Lauda的BMW M1。（圖／翻攝Mecum網站）

