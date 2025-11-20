輝人化身丁代表 粉絲喊話「加班」 12月高流見

「灶咖女團」MAMAMOO成員輝人。（圖／希林國際 Chillin International 提供）





「灶咖女團」MAMAMOO成員輝人於10月25日在臺北國際會議中心舉辦個人首次FAN-CON巡迴《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in TAIPEI》，整場演出圍繞著「辦公室」主題，不僅將舞台佈景佈置得如同私人辦公空間，化身「丁代表」的輝人更以白襯衫搭配條紋西裝套裝登場，一連帶來〈EASY〉、〈Moderato〉兩首勁歌熱舞，讓MOO MOO（官方粉絲名）們以熱情的尖叫揭開表演序幕。

「灶咖女團」MAMAMOO成員輝人FAN-CON化身「丁代表」。（圖／希林國際 Chillin International 提供）

「灶咖女團」MAMAMOO成員輝人FAN-CON化身「丁代表」。（圖／希林國際 Chillin International 提供）

為了台下的「新進員工們」，輝人準備許多有趣的環節，不只滿足粉絲們的好奇心，分享自己包包的內容物，也對粉絲們提出的心願幾乎有求必應，一下大跳充滿童年回憶的「Lucy健康操」，一下又帶領大家齊聲喊口號「水啦」，更帶來粉絲期待已久的男女團舞蹈組曲與MAMAMOO經典歌曲串燒，不過這一連串的用心也讓輝人忍不住癱坐在舞台上大喊「太累了！」

在演出接近尾聲時，輝人也變得相當感性，她向台下的MOO MOO表達了滿滿的感謝與愛意，深情地說明粉絲們的支持與喜愛對她而言意義非凡。即便活動即將結束，粉絲們仍不捨離去，不斷高喊「想加班！想加班！」，也讓輝人忍不住再次回應大家的熱情，與粉絲一同留下美好紀錄。

接下來輝人將繼續巡迴演出，並於12月13日回到高雄流行音樂中心舉辦《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG》，他在宣傳影片中也提到，去年在高雄安可演唱會他依舊印象深刻，更期待在今年最後一個月與臺灣MOO MOO創造更多幸福回憶。《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG》已開始售票，欲購票者可至ibon網站進行購票。



