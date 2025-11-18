輝人《OWHEECE》辦公室12月高流見 化身「丁代表」嗨翻全場

輝人在10月時於台北舉辦粉絲演唱會，與粉絲共度愉快時光。（希林國際Chillin International）

輝人上月25日在臺北國際會議中心舉行《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in TAIPEI》，首次以FAN-CON形式與臺灣粉絲見面。整場以「辦公室」概念打造，她化身「丁代表」穿著白襯衫與條紋西裝套裝帥氣登場，接連帶來〈EASY〉、〈Moderato〉震撼開場，讓全場MOO MOO立刻嗨翻。

輝人 [OWHEECE]粉絲演唱會概念以辦公室做為主題，化身丁代表。（希林國際Chillin International）

她對「新進員工們」準備滿滿福利，不但公開包包內容物、完成粉絲零距離心願，還在台上大跳回憶滿點的「Lucy健康操」、帶喊「水啦」口號，更送上男女團舞曲組合與MAMAMOO經典串燒，驚喜一波接一波。忙到癱坐在舞台上的她笑喊「太累了！」卻依然把歡笑和魅力不間斷送給大家。

來到後段，輝人情緒明顯收斂下來，向台下用心支持的MOO MOO深深致謝，坦言粉絲的存在對她是無法取代的力量。演出將結束時，全場卻不肯散場，高喊「想加班！」聲音震動會館，也讓輝人忍不住再度回應大家，把這份難得的熱度延續到最後一刻。

輝人12月13日將在高流再度與歌迷相見。（希林國際Chillin International）

輝人接下來將繼續巡迴，12月13日重返高雄流行音樂中心舉辦《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG》。她在影片中提到，去年高雄的安可場讓她記憶深刻，也期待今年最後一個月再次與臺灣MOO MOO創造幸福時刻。目前活動已開賣，可至 ibon 購票；更多資訊請關注希林國際 Chillin International 各平台。

