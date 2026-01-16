輝創喜迎掛牌上市漲幅14.5% 制定3大策略驅動成長

輝創電子今（16）日掛牌上市，恰逢台股大漲沾喜氣。（輝創提供）

資本市場今（16）天忙得強強滾！除了台股指數喜迎對美關稅底定大漲創新高外，車用電子感測廠商輝創電子也以承銷價新台幣40元上市，盤中股價最高來到47.15元，終場以45.8元作收上漲、漲幅達14.5%。

輝創的產品線從超聲波雷達、影像、毫米波雷達技術延伸至模組化與系統化應用，推動產品組合從成熟型產品邁向高階智慧感測，並為台灣少數同時服務乘用車、機車與商用車的一線車用電子供應商。

輝創總經理江世豐指出，將以「產品升級、區域擴張、法規紅利」3大策略驅動中長期成長，同時持續投入新技術研發，將感測技術延伸至乘用車、商用車及二輪市場，深化AI化、模組化與系統化能力，

隨著全球汽車產業向電動化轉型，輝創則是看好，東南亞市場將是下一個高成長區域。

因此，輝創自2002年起即深耕泰國、印尼與馬來西亞，形成完整的在地供應網絡，並結合台灣與中國生產基地，打造具全球交付能力的供應鏈。

由於歐美與印度等市場陸續強化行車安全法規，帶動電子輔助設備加速普及，全球需求同步升溫，輝創期待能在多區域布局與法規紅利雙重推動下，成為汽車電子成長趨勢的直接受益者。

