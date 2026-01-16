輝創掛牌上市盤中漲逾15% 擴大車用感測應用布局

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）車用電子感測元件廠輝創電子今天以承銷價新台幣40元上市掛牌交易，盤中走勢震盪翻揚，最高46.1元，上漲15.25%。輝創總經理江世豐指出，輝創持續布局先進駕駛輔助系統（ADAS）、車用影像處理及毫米波雷達等高階技術。

江世豐表示，輝創以「產品升級、區域擴張、法規紅利」3大策略驅動中長期成長，同時持續投入研發新技術，將感測技術延伸至乘用車、商用車及二輪市場應用，並深化人工智慧、模組化與系統化能力。

輝創說明，掌握東南亞電動車市場契機，2002年起積極布局泰國、印尼與馬來西亞市場，並結合台灣與中國生產基地，打造具全球交付能力的供應鏈。

輝創指出，隨著泰國成為全球電動車滲透率高的市場之一、區域供應鏈快速聚集，加上輝創泰國新廠2025年底落成，積極爭取更多在地客戶與新車款導入機會。

根據資料，輝創於1982年成立，1988年在台灣高雄設廠，2000年在中國蘇州設立廠區，2002年設立泰國公司及工廠，2013年設立日本公司，2017年成立印尼合資公司和工廠，2018年成立印度合資公司和工廠，2022年高雄和發廠區完工。

輝創產品應用涵蓋倒車雷達、環景影像、電子後視鏡、駕駛監控（DMS）、77GHz毫米波盲區偵測（BSD）與數位鑰匙等。（編輯：楊蘭軒）1150116