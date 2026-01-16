輝創積極擴張全球車電版圖 掛牌首日享「蜜月行情」股價收漲近15%

車用電子感測元件廠輝創電子今（16）日以承銷價新台幣 40 元上市掛牌交易，盤中走勢震盪翻揚，最高來到 47.15 元，上漲 17.88%。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 受富邦證券輔導，車用電子感測廠輝創電子（6722）今（16）日以承銷價每股 40 元正式上市。掛牌首日及受台股上漲行情氣氛帶動，單日收漲 14.5%，至 45.8 元。盤高來到 47.15 元，上漲 17.88%。

輝創成立於 1982 年，1988 年在台灣高雄設廠，2000 年在中國蘇州設立廠區，2002 年積極布局泰國市場，2013 年設立日本公司，2017 年成立印尼合資公司和工廠，2018 年成立印度合資公司和工廠，2022 年高雄和發廠區完工。

廣告 廣告

輝創長期深耕車用電子感測領域，產品線橫跨超聲波雷達、影像感測及毫米波雷達等多項車用電子產品，是國內少數具備「全感測方案」整合能力的國際一階供應商。隨著全球車廠加速導入智慧化與主動安全配備，輝創憑藉扎實的技術基礎與豐富的國際供應鏈實績，為台灣車用電子產業注入成長動能。

富邦證券總經理郭永宜於掛牌典禮中表示，輝創成功將AI演算法導入影像辨識與毫米波雷達感測應用，顯著提升物體辨識精準度與環境感知反應速度，符合全球車廠對先進駕駛輔助系統（ADAS）日益提高的技術規格需求。隨著全球 ADAS 配備普及與各國安全法規持續升級，車用感測器的規格與用量將維持成長趨勢，輝創可望在市場需求擴大下，持續提升全球市佔率。

富邦證券輔導的輝創電子公司（6722）今（16）日掛牌上市，輝創電子總經理江世豐（右）、富邦證券總經理郭永宜（左）於掛牌典禮合影。 圖：富邦證券／提供

輝創總經理江世豐指出，公司長期投入演算法的自行研發，已成功將 AI 影像感測技術導入盲區偵測、行人示警及智慧頭燈等多項行車安全應用。未來，公司將藉由泰國新廠量產效益，結合跨國供應鏈及在地化服務，進一步深化與歐美及日系車廠的策略合作，同時積極拓展商用車與機車的高階感測市場，持續為客戶、員工與投資人創造穩健而長期的價值。

營運表現方面，輝創近三年營業收入分別為 37.13 億元、48.17 億元、52.45 億元，年複合成長率達 12.19%；去（2025）年前三季營收為 38.22 億元，稅後淨利 1.58 億元，EPS 2.02 元。面對匯率波動及國際貿易政策變動等外部不確定因素，輝創仍憑藉穩健的經營策略與技術上的領先，展現營收與獲利的良好成長動能。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「神山」法說會釋利多！持有4成台積電的00881 確定1/19日除息2.65元

台美關稅協議懶人包》歷經近10個月談判敲定！台灣對日、韓優惠在哪？ 2圖表一次了解