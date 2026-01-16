輝創AI化感測技術 產品升級與法規紅利並進

【記者柯安聰台北報導】車用電子感測領域專業廠商輝創電子（6722）16日以承銷價40元正式上市掛牌交易。該公司從超聲波雷達、影像、毫米波雷達3項核心技術延伸至模組化與系統化應用，推動產品組合從成熟型產品邁向高階智慧感測，提升整體市場滲透率，並為國內少數同時服務乘用車、機車與商用車的Tier 1車用電子供應商。



受惠於全球自動駕駛與電動化浪潮推升，汽車電子市場正迎來新一波成長動能，根據工研院產科國際所資料顯示，2022年全球市場規模達2949億美元，2023年正式突破3000億美元，預估到2030年將推升至超過5000億美元，年複合成長率約7%。在「自動駕駛、車聯網、電動化、共享化」（ACES）浪潮推動下，先進半導體、新世代通訊與人工智慧技術陸續導入車輛設計，帶動電控單元、感測器與智慧影像系統的需求全面攀升。自動駕駛與ADAS的實現需仰賴大量感測元件，用以完成環境偵測、物件辨識與行車決策，使得車用感測器市場加速擴張。



此外，根據市調機構Yole Développement最新資料，2023年全球車用感測器市場規模約93億美元，預估到2029年將達143億美元，年複合成長率同樣維持7%的高速成長，反映車電供應鏈正進入長線黃金期。







圖：輝創電子董事長江義行（左4）、總經理江世豐（左3）率領經營團隊風光掛牌



隨著全球汽車產業向電動化轉型，東南亞市場成為下一個高成長區域。輝創掌握東南亞電動車崛起契機，2002年起即深耕泰國、印尼與馬來西亞，形成完整在地供應網絡，並結合台灣與中國生產基地，打造具備全球交付能力的供應鏈。隨著泰國成為全球EV滲透率最高市場之一、區域供應鏈快速聚集，再加上公司泰國新廠落成，輝創將積極爭取更多在地客戶與新車款導入機會。同時，歐美與印度等市場陸續強化行車安全法規，帶動電子輔助設備加速普及，全球需求同步升溫，使公司在多區域布局與法規紅利雙重推動下，成為汽車電子成長趨勢的直接受益者。



此外，輝創具備AI Camera自研演算法能力，能應用於盲區偵測、行人示警與智慧頭燈，並於2021年完成AI Dash Camera與DMS駕駛監控系統等產品開發。其技術佈局亦涵蓋Sensor Fusion、360 APA自動停車融合系統，以及超音波與毫米波雷達結合 ASIC 的集成化技術，為未來的ADAS/AVP（自主代客泊車）奠定重要基礎。透過整合影像、超音波與雷達感測能力，公司逐步完成差異化技術的關鍵拼圖，使其在國際Tier-1供應鏈中的地位更加穩固。



總經理江世豐表示，公司以「產品升級、區域擴張、法規紅利」三大策略驅動中長期成長；同時，也將持續投入新技術研發，將感測技術延伸至乘用車、商用車及二輪市場，同步深化AI化、模組化與系統化能力，確保技術領先優勢不斷擴大。法人表示，汽車電子產業進入門檻高、認證週期長，輝創已取得各大車廠認證並建立長期合作關係，訂單能見度穩定，預期未來仍具相當成長空間。（自立電子報2026/1/16）