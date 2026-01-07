輝瑞不只做疫苗？美9成起司含「實驗室酵素」 網：成分表沒寫

〔編譯陳成良／綜合報導〕你吃的起司可能含有「藥廠研發」的基因改造成分？近期美國社群媒體爆發一波「起司恐慌潮」，許多消費者驚訝發現，美國市售高達90％的起司產品中，使用了一種由醫藥巨頭輝瑞(Pfizer)研發的實驗室合成酵素，且依法無需在包裝上特別標示。消息一出，引發大批網民崩潰喊「拒吃」。

據英國《每日郵報》報導，傳統起司製作需要「凝乳酶」(rennet)來讓牛奶凝固，這種酵素原本須從未斷奶小牛的第四個胃中提取，成本高昂且涉及動物宰殺。然而，早在1990年，輝瑞科學家就透過基因工程，將產生凝乳酶的基因植入細菌、酵母或黴菌中，研發出名為「發酵生產凝乳酶」(FPC)的替代品。

輝瑞後來在1996年將此部門賣給丹麥生技公司Chr Hansen，但這項技術已徹底改變乳酪產業。由於FPC便宜、產量穩定且效率更高，目前已應用於全美約90％的起司生產中。

引爆美國網友怒火的關鍵在於「透明度」。美國食品暨藥物管理局(FDA)將FPC列為「公認安全」(GRAS)，因此廠商在成分表上只需標示「微生物凝乳酶」或「非動物性凝乳酶」，無需註明其為「基因改造」(GMO)產物。

這讓許多反對基改食品的消費者感到被欺騙。一名X平台用戶崩潰表示：「這怎麼被允許的？我要停止購買美國製造的起司。」另一名網友則怒批：「實驗室製造的凝乳酶應該被標示為『偽凝乳酶』，我想要吃沒有人工添加物的真起司。」

儘管消費者恐慌，但科學界普遍認為FPC是安全的。世界衛生組織(WHO)與歐洲食品安全局(EFSA)均支持其安全性，強調其化學結構與小牛體內的凝乳酶完全相同，且無須殺生。

