輝谷ETF、高含積ETF受矚目 法人建議佈局參與AI浪潮！

Gemini 3橫空出世後，Google聲量居高不下，成為市場看好的AI新巨星，也帶動股價日前創下歷史新高。至於全村的希望：輝達，雖然面臨挑戰，但AI風向球地位仍無可取代，同樣地，護國神山台積電，也是AI供應鏈重要主角。

法人說，科技巨頭競爭，有如神仙打架，投資人若想掌握趨勢題材，不需做選擇，市場上，目前持有輝達股票的ETF，共有29檔，同時含有谷歌的ETF，計有22檔；其中，含輝、含谷權重佔比較高的海外ETF有9檔：凱基全球菁英55(00926)、富邦NASDAQ(00662)、中信NASDAQ(009800)、復華S&P500成長(00924)、統一FANG+(00757)、保德信全球藍籌(009810)、統一美國50(009811)、貝萊德標普卓越50(009813)，及富邦元宇宙(00903)。

這9檔海外ETF，近一週全數繳出正報酬，其中又以凱基全球菁英55(00926)的含息報酬率3.44%領先。

進一步來看，在這9檔ETF當中，富邦元宇宙（00903），除了持有輝達與谷歌股票，也持有台積電股票，占比1.49％，還是「輝谷積」ETF。

法人認為，儘管11月以來美國科技類股受估值偏高略顯承壓，不過隨著輝達第3季財報表現不俗、Gemini 3廣受市場好評，近日美股市場有回穩趨勢，以AI為主導的長線趨勢不變，與其押注「一個人的武林」，不如掌握一檔打包趨勢題材強勢股的ETF。

凱基全球菁英55(00926)ETF研究團隊表示，科技巨頭近期動作頻頻，無疑是希望以實際行動緩解投資人對AI泡沫化的疑慮；然隨著美國聯準會12月降息機率升溫，全球股債市行情逐步回神，再加上AI仍具基本面支撐，科技龍頭仍是投資人想把握長線商機得關注的焦點。與其受科技巨頭競合影響，不如透過布局全產業且全球型的ETF，掌握產業輪動機會，再搭配產業強弱勢動能加減碼策略，追求最具競爭力的成長紅利。

國泰投信指出，在全球 AI 熱潮持續升溫之下，不僅台積電3奈米先進製程、CoWoS產能供不應求，法人機構分析，台積電2奈米製程產能擴張速度超乎預期，估計2026年底2奈米製程產能為每月8萬片，2027年底每月產能有望擴張至14萬片，營收比重提升至15%-20%。

台積電今年以來截至12月1日，股價漲幅約31.16%，國泰台灣科技龍頭（00881）持有40.82%，連帶受惠，今年以來股價漲幅約24.29%。

00881基金經理人蘇鼎宇強調，台灣科技產業的競爭力並非台積電一枝獨秀，在AI與雲端運算持續擴張的趨勢下，資金開始轉向「非輝達」AI供應鏈的潛在機會，

00881成分股之一的聯發科正準備與Google合作下一代TPU AI伺服器晶片，其ASIC(特定應用積體電路)業務至2027年可望大幅成長，帶動整體獲利提升；另一重要成分股鴻海同樣受惠於ASIC伺服器崛起，通吃主要雲端服務供應商（CSP）訂單，且奪單占比最高，包含Google的TPU v6p、亞馬遜AWS的Trainium，以及微軟Maia等。

此外，00881第四大成分股：台達電，更是今年的熱門標的，隨著AI伺服器帶動資料中心用電與功率持續上升，相關電源供應商的產品單價與整體電源內容價值同步提升，日前子公司泰達電董事會決議通過，將斥資33億元擴建三座廠，顯示公司積極擴充產能、搶攻AI帶來的龐大商機，台達電在電力基礎建設中的關鍵地位也有望更加鞏固。

蘇鼎宇補充，科技類股已成為推升台股的重要引擎，觀察報酬數據來看，截至11/28，台股市值前50大標的，今年以來之平均報酬為50.8%、近1年平均報酬為54.5%、近3年平均報酬為210.2%、近5年平均報酬為318.1%。

反觀台股科技市值前50大標的，今年以來之平均報酬為61.1%、近1年平均報酬68.9%、近3年平均報酬271.2%、近5年平均報酬390.7%，表現優於整體市值型標的。

