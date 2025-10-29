輝達下世代Vera Rubin平台亮相
輝達最新GB300 NVL72機架規模系統，採用Blackwell Ultra架構本季甫量產出貨，輝達執行長黃仁勳美東時間28日於GTC DC大會主題演講中預告，下一代Vera Rubin平台將於明年此時或稍早一點投產，並首度在現場亮相實體樣品。
黃仁勳表示，Vera Rubin平台跟九年前輝達交付給OpenAI的超級電腦DGX-1相比，效能提高100倍，並介紹Rubin CPX運算托盤，強調相關產品希望能促進最快的詞元產生速度，且採用「全液冷」方式來散熱，相關機架系統可構成資料中心與未來的AI工廠。
隨著輝達的Vera Rubin平台，與後續平台的功耗恐高達2,000W以上，業界為因應新的散熱挑戰，正戮力開發全新散熱系統微通道水冷板（MLCP），藉此更貼近裸晶，提升散熱效率。預期國內散熱三雄雙鴻、奇鋐與健策因為相關技術與產能領先業界，未來有望受惠最深。
業界人士指出，當前散熱產業正從氣冷走向液冷，預料從GB300開始，全面液冷的時代將正式來臨，也被稱為「冷革命2.0」。但輝達AI新平台Rubin與後續Feynman平台因電晶體數量再次翻倍成長，算力持續大幅升級，也導致功耗同步劇增，瓦數甚至可能達到2,000W至3,000W，屆時傳統水冷板將不敷使用，勢必要採取新的技術因應，MLCP因此開始興起，有望掀起「冷革命3.0」時代來臨。
更多udn報導
坣娜辭世…生前罹紅斑性狼瘡 醫揭「好發1族群」
18歲月薪破60萬 她7年後「存款全花光」慘負債
獨／坣娜罹癌…固定聚會不見身影 友驚覺為時已晚
驚天一按下單100張台積電 財神卻被股市菜鳥送走
其他人也在看
GTC大會 專家：輝達轉型「國家級戰略夥伴」
輝達執行長黃仁勳在華府舉行的ＧＴＣ大會上，宣布投資入股芬蘭電信設備大廠諾基亞，不僅標誌著輝達正式跨入電信網路領域，也象徵...聯合新聞網 ・ 29 分鐘前
輝達攜手鴻海四方合作 自駕小黃加速落地
輝達強攻自駕車市場，牽手鴻海、汽車製造商Stellantis和Uber，推動Level 4等級的自動駕駛汽車，並在全球進...聯合新聞網 ・ 25 分鐘前
台積電11/8日運動會 傳黃仁勳將首度參加
輝達（NVIDIA）今日在美國華盛頓舉辦年度大會 GTC October 2025，執行長黃仁勳也首次公開下一代 Vera Rubin 超級晶片（Superchip）；半導體業界近期傳出，AI教主黃仁勳將參加今年11月8日的台積電運動會，預期會為當天運動會增添熱鬧及國際氣氛，若他到場参加，將是台積電自由時報 ・ 8 小時前
權證市場焦點－緯穎 伺服器需求火
AI伺服器大廠緯穎（6669）前九月營收6,582.22億元，年增168.74％，內外資法人紛紛調升緯穎目標價，最高上看6字頭。 法人預估，下半年緯穎AI伺服器營收占比將超過50％，主要動能是亞馬遜新一代ASIC伺服器出貨，以及Meta通用型伺服器需求優於預期。工商時報 ・ 2 小時前
黃仁勳挺劉揚偉 讚機器人工廠
輝達GTC DC大會28日於華府盛大登場，鴻海董事長劉揚偉應邀出席，除了在現場展示最新AI基礎架構輝達GB300 NVL...聯合新聞網 ・ 25 分鐘前
輝達大結盟 進擊量子運算
輝達執行長黃仁勳運用輝達的網路技術優勢，在這次GTC DC大會發表新的互聯系統「NVQLink」將能連結傳統繪圖處理器（...聯合新聞網 ・ 25 分鐘前
皮衣男神秘嘉賓？張忠謀夫婦確定出席 傳黃仁勳也受邀台積電運動會
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳素來酷愛穿太太Lori添購的皮衣而被網友封為「皮衣男」，最新市場傳出，台積電（2330）...聯合新聞網 ・ 25 分鐘前
拚美製 輝達預告先進封裝快來了 外界預料美商艾克爾拔頭籌
輝達執行長黃仁勳28日在GTC DC大會上大打「美國牌」，宣揚輝達推動「美國製造」的功績，不僅重申最新AI晶片Black...聯合新聞網 ・ 25 分鐘前
可以這樣？字母哥「走5步還沒被吹走步」開外掛寫全能數據聯盟第一
體育中心／黃崇超報導NBA「字母哥」（Giannis Antetokounmpo）今天（29日）領軍公鹿出戰紐約尼克，他繳出37分率領球隊終場121比111贏球，他在開賽沒多久出現一次快攻機會，字母哥切入後改用後仰方式把球投進，而這次切入他一共走了5步，現場並沒有被吹走步，影片在網路上流傳破百萬人次觀看，引發球迷熱議。FTV Sports ・ 16 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 17 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 15 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 14 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 16 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前