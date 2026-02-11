輝達下午簽約？ 蔣萬安：請大家拭目以待 希望今天有好消息

輝達總部「星艦3.0」將落腳北士科，台北市長蔣萬安11日被問及與輝達是否今日下午就會簽約？蔣萬安表示，他希望今天就有好消息，大家拭目以待。（徐佑昇攝）

輝達總部「星艦3.0」將落腳北士科，台北市副市長李四川10日表示今日應可順利簽約。台北市長蔣萬安今日被問及與輝達是否下午就會簽約？蔣萬安表示，「我們希望有好消息，大家拭目以待」，他強調，原本就是預計農曆年前完成簽約，希望今天就可以有好消息。

外界關注輝達與北市府在北士科T17、18基地的專案地上權是否今日就會簽約，蔣萬安11日出席「都更領航 X 節能降稅」記者會時被問及此議題。

蔣萬安表示，市府就是照原本的期程往前推進，原本就是預計在農曆年前可以順利完成簽約。所以請大家拭目以待，「我們希望今天就可以有好消息」。

廣告 廣告

媒體追問，外傳輝達比較低調，北市研考會主委殷瑋也表示下午會簽約，是否是要配合美國時差？蔣萬安回應，確實因為和輝達也需要在時間上面配合，最重要就是一切都完備之後，各項細節都底定，我們就會順利簽約。

【看原文連結】