輝達下週急召新創解電力荒！800V革命啟動 「這1台廠」訂單看到2032年

財經中心／李宜樺報導

輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）點名AI能源瓶頸，緊急舉辦AI電力高峰會，凸顯台灣電力供應鏈的重要性。從機櫃內部的800V電源系統到外部的高壓變壓器，台達電、華城、中興電等台廠全面受惠，其中中興電的訂單能見度直達2032年。（圖／資料照）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的警告正在成真！AI發展正面臨最嚴峻的「電力瓶頸」。據外媒《Information》報導，輝達計劃下週在總部舉辦一場閉門的AI電力高峰會，急邀新創公司共商解決資料中心供電短缺問題。



外界預估，這場峰會不僅凸顯能源危機已是限制AI擴張的關鍵，更為台灣電力供應鏈敲響警鐘，從機櫃內部的800V電源系統到外部的高壓變壓器，台達電、華城、中興電等台廠全面受惠，訂單能見度直達2032年，預估將搶食千億元新商機。

AI耗電量飆天際 黃仁勳急尋解方

單一AI資料中心的用電量已相當於一個擁有26萬人口的城市！黃仁勳日前在演講中直言，若沒有大量增加能源供應，AI根本無法擴展。隨著Meta、Google等雲端服務供應商（CSP）積極打造1GW級的巨型資料中心，單一AI機櫃的功耗從數十KW暴增至未來的1MW，傳統交流電架構的能源損耗日益嚴重，「沒有能源，AI產業就無法繁榮」，也因此促使輝達緊急舉辦這場電力峰會。

800V革命啟動 台達電光寶科成關鍵軍火商

為了解決AI「吃電怪獸」的難題，輝達已宣布未來數據中心將邁向800伏高壓直流（HVDC）時代，預計2027年下半年推出的Kyber架構將全面導入。HVDC架構能大幅簡化傳統電力轉換路徑，將整體能效提升約4%以上，最高可達92%，同時改善散熱效率，成為AI機櫃的救命關鍵。

在這場800V革命中，台達電（2308）成為核心角色。該公司已投入多年研發「固態變壓器」（SST），能源轉換效率高達98.5%，預計最快2026年下半年開始出貨給美系CSP大廠。董事長鄭平強調，台達電設備已準備就緒。同時，光寶科（2301）也積極布局HVDC領域，並提供整合式的模組化供電解決方案，大摩預估AI電源業務將貢獻高於公司平均的營業利潤率。

備用電池變標配 AES-KY、順達營收創高

除了電源架構升級，另一個剛性需求是BBU（Battery Backup Unit，電池備援系統）從選配變成標配。輝達GB200伺服器決定將BBU標準化，預估2026年將創造超過50億美元的新市場。AES-KY（6781）作為BBU龍頭廠，11月營收續創歷史新高，BBU營收佔比已攀升至7成，總經理宋維哲對2026年展望非常樂觀。而順達（3211）作為台達電、光寶科主要供應商，11月營收同樣衝上18個月以來單月高點。

變壓器荒炸裂 華城中興電訂單看到2032

AI數據中心外部的電力基礎建設，則由重電四雄華城（1519）、中興電（1513）、士電（1503）、大同（2371）大啖商機。他們負責高壓變壓器、配電設備等，將電網電力安全輸送到數據中心，與電源廠形成「前後段互補」的完整產業鏈。

其中，華城一舉成為台灣首家打入美國「星際之門」（Stargate）計畫供應鏈的廠商，拿下德州AI數據中心20億元電力級變壓器訂單，在手訂單超過300億元，能見度直達2028年。中興電在手訂單更是高達417億元，部分台電訂單能見度甚至看到2032年，是重電族群中能見度最長者。

目前美國變壓器市場交期長達3至4年，預估至2027年供給缺口仍高達20%，使產品報價維持高檔。大同更積極在美國物色重電業者進行併購，力求「美國製造」，預計2026年將有重大進展。電力瓶頸已將AI投資主軸從「算力、散熱」拉升至最關鍵的「電力」領域，成為台廠在全球AI供應鏈中，不可或缺的電力新賽道。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

